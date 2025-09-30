Видео
Україна
Видео

Сливовый пирог "Мария" — рецепт вкусной выпечки на холодную осень

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 15:14
Сливовый пирог Мария — рецепт вкусной выпечки с корицей для осени
Сливовый пирог. Фото: smakuiemo.com.ua

Сливовый пирог "Мария" — это выпечка, которая сочетает нежное тесто и ароматные сочные сливы. Легкий в приготовлении, с корицей и тонким цитрусовым акцентом, он станет идеальным десертом для холодных осенних вечеров.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • мука — 1 стакан (250 мл.);
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • соль — щепотка;
  • масло сливочное — 120 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 1 стакан;
  • ванильный экстракт — 1 ч. л.

Для начинки:

  • сливы — 10-12 шт. (в зависимости от размера);
  • лимонный сок — 2 ст. л.

Для посыпки:

  • сахар — 1/3 стакана;
  • корица — 1/4 ч. л.

Способ приготовления

Сливы помыть, разрезать пополам и удалить косточки. Сбрызнуть лимонным соком. В миске смешать муку, разрыхлитель и соль.

рецепт пирога зі сливами
Приготовление теста. Фото: smakuiemo.com.ua

Мягкое сливочное масло взбить с сахаром до светлой рыхлой массы. По одному ввести яйца, добавить ванильный экстракт и перемешать. Всыпать сухие ингредиенты и замесить нежное тесто.

смачний пиріг зі сливами
Тесто и сливы. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму смазать маслом, выложить тесто и разровнять. Сверху выложить сливы срезом вверх. Смешать сахар с корицей и посыпать тесто с фруктами.

простий пиріг зі сливами
Готовый пирог. Фото: smakuiemo.com.ua

Выпекать в духовке, разогретой до 180 °C, примерно 35-40 минут. Дать пирогу остыть в форме, затем достать и подавать.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

десерт рецепт выпечка пирог со сливами слива
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
