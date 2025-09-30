Сливовый пирог Мария — рецепт вкусной выпечки с корицей для осени

Сливовый пирог. Фото: smakuiemo.com.ua

Сливовый пирог "Мария" — это выпечка, которая сочетает нежное тесто и ароматные сочные сливы. Легкий в приготовлении, с корицей и тонким цитрусовым акцентом, он станет идеальным десертом для холодных осенних вечеров.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

мука — 1 стакан (250 мл.);

разрыхлитель — 1 ч. л.;

соль — щепотка;

масло сливочное — 120 г;

яйца — 2 шт.;

сахар — 1 стакан;

ванильный экстракт — 1 ч. л.

Для начинки:

сливы — 10-12 шт. (в зависимости от размера);

лимонный сок — 2 ст. л.

Для посыпки:

сахар — 1/3 стакана;

корица — 1/4 ч. л.

Способ приготовления

Сливы помыть, разрезать пополам и удалить косточки. Сбрызнуть лимонным соком. В миске смешать муку, разрыхлитель и соль.

Приготовление теста. Фото: smakuiemo.com.ua

Мягкое сливочное масло взбить с сахаром до светлой рыхлой массы. По одному ввести яйца, добавить ванильный экстракт и перемешать. Всыпать сухие ингредиенты и замесить нежное тесто.

Тесто и сливы. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму смазать маслом, выложить тесто и разровнять. Сверху выложить сливы срезом вверх. Смешать сахар с корицей и посыпать тесто с фруктами.

Готовый пирог. Фото: smakuiemo.com.ua

Выпекать в духовке, разогретой до 180 °C, примерно 35-40 минут. Дать пирогу остыть в форме, затем достать и подавать.

