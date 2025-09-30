Сливовий пиріг Марія — рецепт смачної випічки з корицею для осені

Сливовій пиріг. Фото: smakuiemo.com.ua

Сливовий пиріг "Марія" — це випічка, яка поєднує ніжне тісто та ароматні соковиті сливи. Легкий у приготуванні, з корицею та тонким цитрусовим акцентом, він стане ідеальним десертом для холодних осінніх вечорів.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

борошно — 1 склянка (250 мл.);

розпушувач — 1 ч. л.;

сіль — щіпка;

масло вершкове — 120 г;

яйця — 2 шт.;

цукор — 1 склянка;

ванільний екстракт — 1 ч. л.

Для начинки:

сливи — 10–12 шт. (залежно від розміру);

лимонний сік — 2 ст. л.

Для посипки:

цукор — 1/3 склянки;

кориця — 1/4 ч. л.

Спосіб приготування

Сливи помити, розрізати навпіл і видалити кісточки. Збризнути лимонним соком. У мисці змішати борошно, розпушувач і сіль.

Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

М’яке вершкове масло збити з цукром до світлої пухкої маси. По одному ввести яйця, додати ванільний екстракт і перемішати. Всипати сухі інгредієнти та замісити ніжне тісто.

Тісто та сливи. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму змастити маслом, викласти тісто й розрівняти. Зверху викласти сливи зрізом догори. Змішати цукор із корицею та посипати тісто з фруктами.

Готовий пиріг. Фото: smakuiemo.com.ua

Випікати в духовці, розігрітій до 180 °C, приблизно 35–40 хвилин. Дати пирогу охолонути у формі, потім дістати та подавати.

