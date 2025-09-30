Відео
Сливовій пиріг "Марія" — рецепт смачної випічки на холодну осінь

Сливовій пиріг "Марія" — рецепт смачної випічки на холодну осінь

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 15:14
Сливовий пиріг Марія — рецепт смачної випічки з корицею для осені
Сливовій пиріг. Фото: smakuiemo.com.ua

Сливовий пиріг "Марія" — це випічка, яка поєднує ніжне тісто та ароматні соковиті сливи. Легкий у приготуванні, з корицею та тонким цитрусовим акцентом, він стане ідеальним десертом для холодних осінніх вечорів.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • борошно — 1 склянка (250 мл.);
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • сіль — щіпка;
  • масло вершкове — 120 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • цукор — 1 склянка;
  • ванільний екстракт — 1 ч. л.

Для начинки:

  • сливи — 10–12 шт. (залежно від розміру);
  • лимонний сік — 2 ст. л.

Для посипки:

  • цукор — 1/3 склянки;
  • кориця — 1/4 ч. л.

Спосіб приготування

Сливи помити, розрізати навпіл і видалити кісточки. Збризнути лимонним соком. У мисці змішати борошно, розпушувач і сіль.

рецепт пирога зі сливами
Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

М’яке вершкове масло збити з цукром до світлої пухкої маси. По одному ввести яйця, додати ванільний екстракт і перемішати. Всипати сухі інгредієнти та замісити ніжне тісто.

смачний пиріг зі сливами
Тісто та сливи. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму змастити маслом, викласти тісто й розрівняти. Зверху викласти сливи зрізом догори. Змішати цукор із корицею та посипати тісто з фруктами.

простий пиріг зі сливами
Готовий пиріг. Фото: smakuiemo.com.ua

Випікати в духовці, розігрітій до 180 °C, приблизно 35–40 хвилин. Дати пирогу охолонути у формі, потім дістати та подавати.

Наша добірка найпопулярнішим та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

десерт рецепт випічка пиріг зі сливами слива
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
