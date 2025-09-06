Видео
Сладкий лаваш с медом — нежный домашний десерт к чаю

6 сентября 2025 03:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Сладкий лаваш с медом — простой рецепт десерта к чаю
Лаваш с медом. Фото: кадр из видео
Сладкий лаваш с медом — это десерт, от которого трудно отказаться. Нежные лепешки, пропитанные медовым сиропом, тают во рту и идеально сочетаются с чашкой чая или кофе. Готовится он просто, а результат получается как в настоящей восточной кухне.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

Вам понадобится (на 12-14 лавашей):

  • мука — 350 г;
  • соль — 1 ч. л.;
  • масло растительное — 2 ст. л.;
  • кипяток — 200 мл.;
  • масло сливочное — 50 г;
  • сахар — 3 ст. л.;
  • мед — 2 ст. л.;
  • вода — 100 мл.

Способ приготовления

Просеять муку в миску, добавить соль и растительное масло. Постепенно вливать кипяток, замешивая сначала лопаткой, а затем руками, пока тесто не станет мягким и эластичным. Завернуть его в пакет и оставить на 30 минут.

рецепт солодкого лаваша
Приготовление теста. Фото: кадр из видео

Тесто раскатать в длинную "колбаску" и разделить на 12-14 частей. Сформировать из них шарики, накрыть пленкой.

солодкий лаваш
Приготовление лавашей. Фото: кадр из видео

По одной части раскатывать очень тонко, чтобы тесто было почти прозрачным. Выкладывать на сухую разогретую сковороду и печь с обеих сторон до легкой золотистости.

солодкий лаваш на десерт
Готовые лаваши. Фото: кадр из видео

Готовые лаваши складывать стопкой, накрывать фольгой и полотенцем, чтобы оставались мягкими. Для сиропа растопить на сковороде сливочное масло с сахаром и медом, влить воду и перемешать до однородности. Каждый лаваш окунуть в сироп на несколько секунд, чтобы он впитал сладкую глазурь, но не размяк чрезмерно.

солодкий лаваш з медом на десерт
Лаваш с медом. Фото: кадр из видео

Сладкие лаваши сложить стопкой, дать немного настояться и подавать к чаю. Получается нежный, ароматный и очень вкусный десерт, который легко приготовить дома.

