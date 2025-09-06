Сладкий лаваш с медом — простой рецепт десерта к чаю

Лаваш с медом. Фото: кадр из видео

Сладкий лаваш с медом — это десерт, от которого трудно отказаться. Нежные лепешки, пропитанные медовым сиропом, тают во рту и идеально сочетаются с чашкой чая или кофе. Готовится он просто, а результат получается как в настоящей восточной кухне.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится (на 12-14 лавашей):

мука — 350 г;

соль — 1 ч. л.;

масло растительное — 2 ст. л.;

кипяток — 200 мл.;

масло сливочное — 50 г;

сахар — 3 ст. л.;

мед — 2 ст. л.;

вода — 100 мл.

Способ приготовления

Просеять муку в миску, добавить соль и растительное масло. Постепенно вливать кипяток, замешивая сначала лопаткой, а затем руками, пока тесто не станет мягким и эластичным. Завернуть его в пакет и оставить на 30 минут.

Приготовление теста. Фото: кадр из видео

Тесто раскатать в длинную "колбаску" и разделить на 12-14 частей. Сформировать из них шарики, накрыть пленкой.

Приготовление лавашей. Фото: кадр из видео

По одной части раскатывать очень тонко, чтобы тесто было почти прозрачным. Выкладывать на сухую разогретую сковороду и печь с обеих сторон до легкой золотистости.

Готовые лаваши. Фото: кадр из видео

Готовые лаваши складывать стопкой, накрывать фольгой и полотенцем, чтобы оставались мягкими. Для сиропа растопить на сковороде сливочное масло с сахаром и медом, влить воду и перемешать до однородности. Каждый лаваш окунуть в сироп на несколько секунд, чтобы он впитал сладкую глазурь, но не размяк чрезмерно.

Лаваш с медом. Фото: кадр из видео

Сладкие лаваши сложить стопкой, дать немного настояться и подавать к чаю. Получается нежный, ароматный и очень вкусный десерт, который легко приготовить дома.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.