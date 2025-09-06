Солодкий лаваш із медом — простий рецепт десерту до чаю

Лаваш із медом. Фото: кадр з відео

Солодкий лаваш із медом — це десерт, від якого важко відмовитися. Ніжні коржі, просочені медовим сиропом, тануть у роті та ідеально поєднуються з чашкою чаю чи кави. Готується він просто, а результат виходить як у справжній східній кухні.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною.

Вам знадобиться (на 12–14 лавашів):

борошно — 350 г;

сіль — 1 ч. л.;

олія рослинна — 2 ст. л.;

кип’яток — 200 мл;

масло вершкове — 50 г;

цукор — 3 ст. л.;

мед — 2 ст. л.;

вода — 100 мл.

Спосіб приготування

Просіяти борошно в миску, додати сіль і рослинну олію. Поступово вливати кип’яток, замішуючи спочатку лопаткою, а потім руками, поки тісто не стане м’яким та еластичним. Загорнути його в пакет і залишити на 30 хвилин.

Приготування тіста. Фото: кадр з відео

Тісто розкачати в довгу "ковбаску" та розділити на 12–14 частин. Сформувати з них кульки, накрити плівкою.

Приготування лавашів. Фото: кадр з відео

По одній частині розкачувати дуже тонко, щоб тісто було майже прозорим. Викладати на суху розігріту сковороду та пекти з обох боків до легкої золотистості.

Готові лаваші. Фото: кадр з відео

Готові лаваші складати стопкою, накривати фольгою й рушником, щоб залишалися м’якими. Для сиропу розтопити на сковороді вершкове масло з цукром і медом, влити воду й перемішати до однорідності. Кожен лаваш занурити у сироп на кілька секунд, щоб він увібрав солодку глазур, але не розм’якнув надмірно.

Лаваш з медом. Фото: кадр з відео

Солодкі лаваші скласти стопкою, дати трохи настоятися та подавати до чаю. Виходить ніжний, ароматний і дуже смачний десерт, який легко приготувати вдома.

