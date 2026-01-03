Медовик Самый быстрый — простой рецепт с фото без раскатывания коржей

Быстрый медовик. Фото: smachnenke.com.ua

Медовик "Самый быстрый" — это рецепт для тех, кто хочет приготовить ароматный торт без раскатывания коржей. Четыре мягких медовых коржа и нежный крем из сливок и сметаны создают невероятно ароматный десерт. Рецепт с фото позволяет быстро получить замечательный медовик даже у тех, кто готовит впервые.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

мед — 200 г;

сахар — 150 г;

соль — щепотка;

сода пищевая — 1 ч. л. без горки;

сливочное масло — 120 г;

яйца — 4 шт.;

пшеничная мука — 350 г.

Для крема:

холодные сливки для взбивания (не менее 30%) — 300 мл.;

ванильный сахар — 16 г;

сахарная пудра — 70 г;

загуститель для сливок — 16 г;

холодная сметана 30% — 800 г;

мед — 1 ст. л.

Способ приготовления

В кастрюле с толстым дном смешать мед, сахар, соль, соду и сливочное масло. На умеренном огне, постоянно помешивая, довести смесь до полного растворения и легкого закипания до карамельного оттенка и насыщенного аромата. Снять с огня.

Тесто для коржей. Фото: smachnenke.com.ua

Яйца немного перемешать в отдельной миске и быстро влить к ним горячую медовую смесь, быстро перемешать до однородности. Просеять муку и постепенно добавлять ее в смесь, замешивая мягкое, тягучее тесто.

Корж и крем. Фото: smachnenke.com.ua

Половину теста вылить на противень, застеленный пергаментом, разровнять и выпекать в духовке, разогретой до 200 °C, режим верх-низ без конвекции, 10-12 минут. Горячий корж обрезать, остатки измельчить в крошку, разрезать на два слоя. То же самое сделать со второй половиной теста, получив четыре коржа.

Готовый торт. Фото: smachnenke.com.ua

Для крема соединить холодные сливки, ванильный сахар и сахарную пудру, добавить загуститель, затем сметану и мед, взбивать до однородной массы. Каждый корж щедро смазать кремом, бока и верх обсыпать крошкой из обрезков. Торт можно есть сразу, но лучше оставить в холодильнике на час для полной пропитки.

