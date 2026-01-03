Видео
Видео

Супер медовик — без раскатывания коржей, получится 100% у всех

Супер медовик — без раскатывания коржей, получится 100% у всех

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 03:04
Медовик Самый быстрый — простой рецепт с фото без раскатывания коржей
Быстрый медовик. Фото: smachnenke.com.ua

Медовик "Самый быстрый" — это рецепт для тех, кто хочет приготовить ароматный торт без раскатывания коржей. Четыре мягких медовых коржа и нежный крем из сливок и сметаны создают невероятно ароматный десерт. Рецепт с фото позволяет быстро получить замечательный медовик даже у тех, кто готовит впервые.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • мед — 200 г;
  • сахар — 150 г;
  • соль — щепотка;
  • сода пищевая — 1 ч. л. без горки;
  • сливочное масло — 120 г;
  • яйца — 4 шт.;
  • пшеничная мука — 350 г.

Для крема:

  • холодные сливки для взбивания (не менее 30%) — 300 мл.;
  • ванильный сахар — 16 г;
  • сахарная пудра — 70 г;
  • загуститель для сливок — 16 г;
  • холодная сметана 30% — 800 г;
  • мед — 1 ст. л.

Способ приготовления

В кастрюле с толстым дном смешать мед, сахар, соль, соду и сливочное масло. На умеренном огне, постоянно помешивая, довести смесь до полного растворения и легкого закипания до карамельного оттенка и насыщенного аромата. Снять с огня.

швидкий рецепт медівника
Тесто для коржей. Фото: smachnenke.com.ua

Яйца немного перемешать в отдельной миске и быстро влить к ним горячую медовую смесь, быстро перемешать до однородности. Просеять муку и постепенно добавлять ее в смесь, замешивая мягкое, тягучее тесто.

швидкий рецепт домашнього медівника
Корж и крем. Фото: smachnenke.com.ua

Половину теста вылить на противень, застеленный пергаментом, разровнять и выпекать в духовке, разогретой до 200 °C, режим верх-низ без конвекции, 10-12 минут. Горячий корж обрезать, остатки измельчить в крошку, разрезать на два слоя. То же самое сделать со второй половиной теста, получив четыре коржа.

рецепт домашнього медівника
Готовый торт. Фото: smachnenke.com.ua

Для крема соединить холодные сливки, ванильный сахар и сахарную пудру, добавить загуститель, затем сметану и мед, взбивать до однородной массы. Каждый корж щедро смазать кремом, бока и верх обсыпать крошкой из обрезков. Торт можно есть сразу, но лучше оставить в холодильнике на час для полной пропитки.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

десерт торт рецепт выпечка медовик
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
