Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Супер медовик — без розкачування коржів, вийде 100% у всіх

Супер медовик — без розкачування коржів, вийде 100% у всіх

Ua ru
Дата публікації: 3 січня 2026 03:04
Медовик Найшвидший — простий рецепт з фото без розкачування коржів
Швидкий медовик. Фото: smachnenke.com.ua

Медовик "Найшвидший" — це рецепт для тих, хто хоче приготувати ароматний торт без розкачування коржів. Чотири м’які медові коржі та ніжний крем із вершків і сметани створюють неймовірно ароматний десерт. Рецепт з фото дозволяє швидко отримати чудовий медовик навіть у тих, хто готує вперше.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • мед — 200 г;
  • цукор — 150 г;
  • сіль — щіпка;
  • сода харчова — 1 ч. л. без гірки;
  • вершкове масло — 120 г;
  • яйця — 4 шт.;
  • пшеничне борошно — 350 г.

Для крему:

  • холодні вершки для збивання (не менше 30%) — 300 мл.;
  • ванільний цукор — 16 г;
  • цукрова пудра — 70 г;
  • загусник для вершків — 16 г;
  • холодна сметана 30% — 800 г;
  • мед — 1 ст. л.

Спосіб приготування

У каструлі з товстим дном змішати мед, цукор, сіль, соду та вершкове масло. На помірному вогні, постійно помішуючи, довести суміш до повного розчинення і легкого закипання до карамельного відтінку та насиченого аромату. Зняти з вогню.

швидкий рецепт медівника
Тісто для коржів. Фото: smachnenke.com.ua

Яйця трохи перемішати в окремій мисці та швидко влити до них гарячу медову суміш, швидко перемішати до однорідності. Просіяти борошно і поступово додавати його в суміш, замішуючи м’яке, тягуче тісто.

швидкий рецепт домашнього медівника
Корж та крем. Фото: smachnenke.com.ua

Половину тіста вилити на деко, застелене пергаментом, розрівняти та випікати у духовці, розігрітій до 200 °C, режим верх-низ без конвекції, 10–12 хвилин. Гарячий корж обрізати, залишки подрібнити на крихту, розрізати на два шари. Те саме зробити з другою половиною тіста, отримавши чотири коржі.

рецепт домашнього медівника
Готовий торт. Фото: smachnenke.com.ua

Для крему з’єднати холодні вершки, ванільний цукор і цукрову пудру, додати загусник, потім сметану і мед, збивати до однорідної маси. Кожен корж щедро змастити кремом, боки та верх обсипати крихтою з обрізків. Торт можна їсти відразу, але краще залишити в холодильнику на годину для повного просочення.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

десерт торт рецепт випічка медовик
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації