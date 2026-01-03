Медовик Найшвидший — простий рецепт з фото без розкачування коржів

Швидкий медовик. Фото: smachnenke.com.ua

Медовик "Найшвидший" — це рецепт для тих, хто хоче приготувати ароматний торт без розкачування коржів. Чотири м’які медові коржі та ніжний крем із вершків і сметани створюють неймовірно ароматний десерт. Рецепт з фото дозволяє швидко отримати чудовий медовик навіть у тих, хто готує вперше.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

мед — 200 г;

цукор — 150 г;

сіль — щіпка;

сода харчова — 1 ч. л. без гірки;

вершкове масло — 120 г;

яйця — 4 шт.;

пшеничне борошно — 350 г.

Для крему:

холодні вершки для збивання (не менше 30%) — 300 мл.;

ванільний цукор — 16 г;

цукрова пудра — 70 г;

загусник для вершків — 16 г;

холодна сметана 30% — 800 г;

мед — 1 ст. л.

Спосіб приготування

У каструлі з товстим дном змішати мед, цукор, сіль, соду та вершкове масло. На помірному вогні, постійно помішуючи, довести суміш до повного розчинення і легкого закипання до карамельного відтінку та насиченого аромату. Зняти з вогню.

Тісто для коржів. Фото: smachnenke.com.ua

Яйця трохи перемішати в окремій мисці та швидко влити до них гарячу медову суміш, швидко перемішати до однорідності. Просіяти борошно і поступово додавати його в суміш, замішуючи м’яке, тягуче тісто.

Корж та крем. Фото: smachnenke.com.ua

Половину тіста вилити на деко, застелене пергаментом, розрівняти та випікати у духовці, розігрітій до 200 °C, режим верх-низ без конвекції, 10–12 хвилин. Гарячий корж обрізати, залишки подрібнити на крихту, розрізати на два шари. Те саме зробити з другою половиною тіста, отримавши чотири коржі.

Готовий торт. Фото: smachnenke.com.ua

Для крему з’єднати холодні вершки, ванільний цукор і цукрову пудру, додати загусник, потім сметану і мед, збивати до однорідної маси. Кожен корж щедро змастити кремом, боки та верх обсипати крихтою з обрізків. Торт можна їсти відразу, але краще залишити в холодильнику на годину для повного просочення.

