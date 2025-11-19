Татарский пирог с орехами — рецепт выпечки с ароматной начинкой, который не надоедает при повторном приготовлении

Татарский пирог с орехами. Фото: smakuiemo.com.ua

Татарский пирог с орехами — это идеальная выпечка для тех, кто ценит нежную текстуру и насыщенный вкус начинки. Мягкое тесто, ароматная смесь кураги и грецких орехов и золотистая корочка делают этот пирог непревзойденным. Его можно печь через день, и он всегда остается вкусным, ароматным и красивым на вид.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

масло сливочное — 160 г;

сметана 15% — 150 г;

сахар — 120 г;

ванильный сахар — 1 пак;

соль — 0,5 ч. л.;

яйца — 2 шт.;

разрыхлитель — 2 ч. л.;

мука — 400 г + 3 ст. л.

Для начинки:

курага — 300-330 г;

сахар — 70 г;

грецкие орехи — 300-350 г;

сахар — 70 г.

Для смазывания:

желток — 1 шт.;

молоко — 1 ст. л.

Способ приготовления

Масло комнатной температуры смешать с сахаром и ванильным сахаром до кремовой консистенции. Добавить сметану, соль и яйца, аккуратно перемешивая до однородности. Постепенно всыпать разрыхлитель и муку, получив мягкое, податливое тесто, которое не липнет к рукам.

Приготовление теста. Фото: smakuiemo.com.ua

Поделить тесто на две части. Первую выложить в форму, выстланную пергаментом, и разровнять. Курагу измельчить и смешать с сахаром, орехи измельчить отдельно и также смешать с сахаром. Выложить курагу на тесто, сверху распределить ореховую смесь.

Приготовление начинки. Фото: smakuiemo.com.ua

Вторую часть теста сформировать в верхний слой, накрыть им начинку и аккуратно соединить края пирога. Смазать поверхность смесью желтка с молоком для золотистой корочки.

Тесто и начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Выпекать при 180°C до медового цвета сверху и насыщенного аромата.

Приготовление пирога. Фото: smakuiemo.com.ua

Дать пирогу немного остыть в форме, чтобы начинка стала нежной и хорошо держала форму при нарезании.

