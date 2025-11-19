Відео
Дата публікації: 19 листопада 2025 03:04
Оновлено: 19:05
Татарський пиріг з горіхами — рецепт випічки з ароматною начинкою, який не набридає при повторному приготуванні
Татарський пиріг з горіхами. Фото: smakuiemo.com.ua

Татарський пиріг з горіхами — це ідеальна випічка для тих, хто цінує ніжну текстуру та насичений смак начинки. М’яке тісто, ароматна суміш кураги та волоських горіхів і золотава скоринка роблять цей пиріг неперевершеним. Його можна пекти через день, і він завжди залишається смачним, ароматним та красивим на вигляд.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Вам знадобиться:

  • масло вершкове — 160 г;
  • сметана 15% — 150 г;
  • цукор — 120 г;
  • ванільний цукор — 1 пак.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • яйця — 2 шт.;
  • розпушувач — 2 ч. л.;
  • борошно — 400 г + 3 ст. л.

Для начинки:

  • курага — 300–330 г;
  • цукор — 70 г;
  • волоські горіхи — 300–350 г;
  • цукор — 70 г.

Для змащування:

  • жовток — 1 шт.;
  • молоко — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Масло кімнатної температури змішати з цукром та ванільним цукром до кремової консистенції. Додати сметану, сіль і яйця, акуратно перемішуючи до однорідності. Поступово всипати розпушувач і борошно, отримавши м’яке, податливе тісто, яке не липне до рук.

тісто для пирога
Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

Поділити тісто на дві частини. Першу викласти у форму, вистелену пергаментом, та розрівняти. Курагу подрібнити і змішати з цукром, горіхи подрібнити окремо та також змішати з цукром. Викласти курагу на тісто, зверху розподілити горіхову суміш.

рецепт татарського пирога
Приготування начинки. Фото: smakuiemo.com.ua

Другу частину тіста сформувати у верхній шар, накрити ним начинку та акуратно з’єднати краї пирога. Змастити поверхню сумішшю жовтка з молоком для золотавої скоринки.

рецепт пирога татарського
Тісто та начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Випікати при 180°C до медового кольору зверху та насиченого аромату.

рецепт татарського пирога з горіхами
Приготування пирога. Фото: smakuiemo.com.ua

Дати пирогу трохи охолонути у формі, щоб начинка стала ніжною і добре тримала форму при нарізанні.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

