Торт без духовки Анастасия — рецепт приготовления нежного десерта с фото

Торт без духовки "Анастасия". Фото: smakuiemo.com.ua

Торт без духовки "Анастасия" — это идеальный вариант домашнего десерта, когда хочется чего-то сладкого, но без лишних хлопот. Все ингредиенты измеряются ложками, а процесс приготовления настолько простой, что справится даже начинающий.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

мука — 300 г (примерно 18 ст. л.);

сахар — 70 г (4 ст. л.);

сливочное масло — 150 г;

соль — щепотка.

Для крема:

яйца — 2 шт.;

сахар — 100 г (6 ст. л.);

кукурузный крахмал — 70 г (6 ст. л.);

молоко — 700 мл.;

сливочное масло — 50 г.

Способ приготовления

В миске смешать муку, сахар, соль и мягкое сливочное масло. Руками перетереть массу до состояния мелкой крошки. Она должна быть рассыпчатой, но при сжатии держать форму.

Приготовление теста. Фото: smakuiemo.com.ua

На сухой сковороде обжарить крошку небольшими порциями до золотистого цвета, постоянно помешивая, чтобы не подгорела. Готовую крошку пересыпать в миску и полностью остудить — это будет основа для торта.

Крошка на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

Для крема в кастрюлю влить 600 мл молока, добавить сахар и подогреть до горячего состояния, не доводя до кипения. В отдельной миске взбить яйца, добавить крахмал и 100 мл холодного молока, перемешать до однородности. Влить эту смесь в горячее молоко, постоянно помешивая венчиком, и варить до загустения. Добавить сливочное масло, перемешать до растворения. Дать крему остыть до теплого состояния.

Крем для торта. Фото: smakuiemo.com.ua

Формировать торт слоями: на дно формы или тарелки выложить часть крошки, слегка прижать ложкой, затем нанести слой крема. Повторять чередование, пока не закончатся ингредиенты, верх сделать кремовым.

Готовый торт. Фото: smakuiemo.com.ua

Накрыть пленкой и поставить в холодильник на 4-5 часов или на ночь. Перед подачей украсить тертым шоколадом, какао или измельченными орешками. Десерт получается нежным, воздушным и тает во рту — идеальный вариант к чаю или кофе.

