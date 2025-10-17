Видео
Україна
Видео

Торт без духовки "Анастасия" — ингредиенты измеряются ложками

Торт без духовки "Анастасия" — ингредиенты измеряются ложками

Дата публикации 17 октября 2025 03:00
обновлено: 03:00
Торт без духовки Анастасия — рецепт приготовления нежного десерта с фото
Торт без духовки "Анастасия". Фото: smakuiemo.com.ua

Торт без духовки "Анастасия" — это идеальный вариант домашнего десерта, когда хочется чего-то сладкого, но без лишних хлопот. Все ингредиенты измеряются ложками, а процесс приготовления настолько простой, что справится даже начинающий.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • мука — 300 г (примерно 18 ст. л.);
  • сахар — 70 г (4 ст. л.);
  • сливочное масло — 150 г;
  • соль — щепотка.

Для крема:

  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 100 г (6 ст. л.);
  • кукурузный крахмал — 70 г (6 ст. л.);
  • молоко — 700 мл.;
  • сливочное масло — 50 г.

Способ приготовления

В миске смешать муку, сахар, соль и мягкое сливочное масло. Руками перетереть массу до состояния мелкой крошки. Она должна быть рассыпчатой, но при сжатии держать форму.

рецепт торта без випічки
Приготовление теста. Фото: smakuiemo.com.ua

На сухой сковороде обжарить крошку небольшими порциями до золотистого цвета, постоянно помешивая, чтобы не подгорела. Готовую крошку пересыпать в миску и полностью остудить — это будет основа для торта.

простий рецепт торта без випічки
Крошка на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

Для крема в кастрюлю влить 600 мл молока, добавить сахар и подогреть до горячего состояния, не доводя до кипения. В отдельной миске взбить яйца, добавить крахмал и 100 мл холодного молока, перемешать до однородности. Влить эту смесь в горячее молоко, постоянно помешивая венчиком, и варить до загустения. Добавить сливочное масло, перемешать до растворения. Дать крему остыть до теплого состояния.

рецепт торта без випічки з ніжним кремом
Крем для торта. Фото: smakuiemo.com.ua

Формировать торт слоями: на дно формы или тарелки выложить часть крошки, слегка прижать ложкой, затем нанести слой крема. Повторять чередование, пока не закончатся ингредиенты, верх сделать кремовым.

рецепт торта без випічки за 15 хвилин
Готовый торт. Фото: smakuiemo.com.ua

Накрыть пленкой и поставить в холодильник на 4-5 часов или на ночь. Перед подачей украсить тертым шоколадом, какао или измельченными орешками. Десерт получается нежным, воздушным и тает во рту — идеальный вариант к чаю или кофе.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

сладости десерт торт рецепт без выпечки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
