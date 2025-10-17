Відео
Відео

Торт без духовки "Анастасія" — інгредієнти вимірюються ложками

Торт без духовки "Анастасія" — інгредієнти вимірюються ложками

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 03:00
Оновлено: 03:00
Торт без духовки Анастасія — рецепт приготування ніжного десерту з фото
Торт без духовки “Анастасія”. Фото: smakuiemo.com.ua

Торт без духовки "Анастасія" — це ідеальний варіант домашнього десерту, коли хочеться чогось солодкого, але без зайвого клопоту. Усі інгредієнти вимірюються ложками, а процес приготування настільки простий, що впорається навіть початківець.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

  • борошно — 300 г (приблизно 18 ст. л.);
  • цукор — 70 г (4 ст. л.);
  • вершкове масло — 150 г;
  • сіль — щіпка.

Для крему:

  • яйця — 2 шт.;
  • цукор — 100 г (6 ст. л.);
  • кукурудзяний крохмаль — 70 г (6 ст. л.);
  • молоко — 700 мл;
  • вершкове масло — 50 г.

Спосіб приготування

У мисці змішати борошно, цукор, сіль і м’яке вершкове масло. Руками перетерти масу до стану дрібної крихти. Вона має бути розсипчастою, але при стисненні тримати форму.

рецепт торта без випічки
Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

На сухій сковороді обсмажити крихту невеликими порціями до золотистого кольору, постійно помішуючи, щоб не підгоріла. Готову крихту пересипати в миску та повністю остудити — це буде основа для торта.

простий рецепт торта без випічки
Крихта на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

Для крему в каструлю влити 600 мл молока, додати цукор і підігріти до гарячого стану, не доводячи до кипіння. В окремій мисці збити яйця, додати крохмаль і 100 мл холодного молока, перемішати до однорідності. Влити цю суміш у гаряче молоко, постійно помішуючи вінчиком, і варити до загусання. Додати вершкове масло, перемішати до розчинення. Дати крему охолонути до теплого стану.

рецепт торта без випічки з ніжним кремом
Крем для торта. Фото: smakuiemo.com.ua

Формувати торт шарами: на дно форми або тарілки викласти частину крихти, злегка притиснути ложкою, потім нанести шар крему. Повторювати чергування, поки не закінчаться інгредієнти, верх зробити кремовим.

рецепт торта без випічки за 15 хвилин
Готовий торт. Фото: smakuiemo.com.ua

Накрити плівкою й поставити у холодильник на 4–5 годин або на ніч. Перед подачею прикрасити тертим шоколадом, какао або подрібненими горішками. Десерт виходить ніжним, повітряним і тане в роті — ідеальний варіант до чаю чи кави.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
