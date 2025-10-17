Торт без духовки Анастасія — рецепт приготування ніжного десерту з фото

Торт без духовки “Анастасія”. Фото: smakuiemo.com.ua

Торт без духовки "Анастасія" — це ідеальний варіант домашнього десерту, коли хочеться чогось солодкого, але без зайвого клопоту. Усі інгредієнти вимірюються ложками, а процес приготування настільки простий, що впорається навіть початківець.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

борошно — 300 г (приблизно 18 ст. л.);

цукор — 70 г (4 ст. л.);

вершкове масло — 150 г;

сіль — щіпка.

Для крему:

яйця — 2 шт.;

цукор — 100 г (6 ст. л.);

кукурудзяний крохмаль — 70 г (6 ст. л.);

молоко — 700 мл;

вершкове масло — 50 г.

Спосіб приготування

У мисці змішати борошно, цукор, сіль і м’яке вершкове масло. Руками перетерти масу до стану дрібної крихти. Вона має бути розсипчастою, але при стисненні тримати форму.

Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

На сухій сковороді обсмажити крихту невеликими порціями до золотистого кольору, постійно помішуючи, щоб не підгоріла. Готову крихту пересипати в миску та повністю остудити — це буде основа для торта.

Крихта на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

Для крему в каструлю влити 600 мл молока, додати цукор і підігріти до гарячого стану, не доводячи до кипіння. В окремій мисці збити яйця, додати крохмаль і 100 мл холодного молока, перемішати до однорідності. Влити цю суміш у гаряче молоко, постійно помішуючи вінчиком, і варити до загусання. Додати вершкове масло, перемішати до розчинення. Дати крему охолонути до теплого стану.

Крем для торта. Фото: smakuiemo.com.ua

Формувати торт шарами: на дно форми або тарілки викласти частину крихти, злегка притиснути ложкою, потім нанести шар крему. Повторювати чергування, поки не закінчаться інгредієнти, верх зробити кремовим.

Готовий торт. Фото: smakuiemo.com.ua

Накрити плівкою й поставити у холодильник на 4–5 годин або на ніч. Перед подачею прикрасити тертим шоколадом, какао або подрібненими горішками. Десерт виходить ніжним, повітряним і тане в роті — ідеальний варіант до чаю чи кави.

