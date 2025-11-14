Видео
Торт "Красная дама" — десерт, заставивший забыть о "Наполеоне"

Дата публикации 14 ноября 2025 03:04
обновлено: 15:12
Торт Красная дама — изысканный рецепт десерта, который вкуснее Наполеона
Торт "Красная дама". Фото: gospodynka.com.ua

Этот торт по праву называют аристократом среди домашней выпечки. "Красная дама" поражает не только своим ярким цветом, но и гармонией вкусов — нежный бисквит на кефире, воздушный крем и ароматная ягодная начинка создают сочетание, от которого невозможно оторваться.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • кефир — 260 г;
  • красный краситель — 1 ч. л. сухого или 2-3 ч. л. гелевого;
  • сливочное масло (мягкое) — 120 г;
  • сахар — 250 г;
  • соль — щепотка;
  • ванилин - щепотка или ванильный сахар — 1-2 ч. л.;
  • масло — 50 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • уксус 6-9% или лимонный сок — 1 ч. л.;
  • мука — 300-340 г;
  • какао — 5 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • сода — 0,5 ч. л.

Для крема:

  • творог или сливочный сыр — 600 г;
  • сахарная пудра — 120 г;
  • ванилин — щепотка или ванильный сахар — 1-2 ч. л.;
  • сливки 33% — 500 г.

Для начинки:

  • ягоды (клубника или другие) — 400 г;
  • сахар — 60-80 г;
  • желатин — 6-8 г;
  • вода — 60 г.

Способ приготовления

Все ингредиенты для бисквита должны быть комнатной температуры. В кефир добавить красный краситель и перемешать до желаемого оттенка. В отдельной миске взбить сливочное масло с сахаром, солью и ванилином до пышной, светлой массы. Добавить масло, яйца и уксус или лимонный сок, взбить еще несколько минут. Влить кефир с красителем, перемешать — масса может слегка свернуться, это нормально. Просеять муку, добавить какао, разрыхлитель и соду, постепенно ввести сухую смесь в тесто. Перемешать до кремовой консистенции.

рецепт торта червоний оксамит
Красный корж. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить тесто в две формы (диаметром 22 см), застеленные пергаментом. Выпекать при 170°C примерно 40 минут. Остудить, завернуть в пленку и поставить в холодильник на несколько часов. Затем каждый корж разрезать пополам — получится 4 пласта. Для начинки желатин залить водой и оставить для набухания. Ягоды измельчить блендером, добавить сахар и довести до кипения, проварить 1 минуту. Добавить желатин, перемешать и процедить через сито. Охладить до загустения.

рецепт смачного торта
Крем и джем. Фото: gospodynka.com.ua

Для приготовления крема нужно взбить творог с сахарной пудрой и ванилином, постепенно влить холодные сливки и взбить до густого, устойчивого крема. Часть отложить для украшения.

рецепт червоного торта з білим кремом
Готовый торт. Фото: gospodynka.com.ua

На тарелку выложить ложку крема, чтобы корж не скользил. Затем чередовать слои: корж — крем — ягодная начинка — корж. Верх и бока смазать кремом, обсыпать крошкой из обрезков, украсить кремовыми цветами и каплями начинки. Оставить торт в холодильнике на ночь, чтобы пропитался.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

десерт торт рецепт выпечка Наполеон
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
