Торт Красная дама — изысканный рецепт десерта, который вкуснее Наполеона

Торт "Красная дама". Фото: gospodynka.com.ua

Этот торт по праву называют аристократом среди домашней выпечки. "Красная дама" поражает не только своим ярким цветом, но и гармонией вкусов — нежный бисквит на кефире, воздушный крем и ароматная ягодная начинка создают сочетание, от которого невозможно оторваться.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

кефир — 260 г;

красный краситель — 1 ч. л. сухого или 2-3 ч. л. гелевого;

сливочное масло (мягкое) — 120 г;

сахар — 250 г;

соль — щепотка;

ванилин - щепотка или ванильный сахар — 1-2 ч. л.;

масло — 50 г;

яйца — 2 шт.;

уксус 6-9% или лимонный сок — 1 ч. л.;

мука — 300-340 г;

какао — 5 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

сода — 0,5 ч. л.

Для крема:

творог или сливочный сыр — 600 г;

сахарная пудра — 120 г;

ванилин — щепотка или ванильный сахар — 1-2 ч. л.;

сливки 33% — 500 г.

Для начинки:

ягоды (клубника или другие) — 400 г;

сахар — 60-80 г;

желатин — 6-8 г;

вода — 60 г.

Способ приготовления

Все ингредиенты для бисквита должны быть комнатной температуры. В кефир добавить красный краситель и перемешать до желаемого оттенка. В отдельной миске взбить сливочное масло с сахаром, солью и ванилином до пышной, светлой массы. Добавить масло, яйца и уксус или лимонный сок, взбить еще несколько минут. Влить кефир с красителем, перемешать — масса может слегка свернуться, это нормально. Просеять муку, добавить какао, разрыхлитель и соду, постепенно ввести сухую смесь в тесто. Перемешать до кремовой консистенции.

Красный корж. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить тесто в две формы (диаметром 22 см), застеленные пергаментом. Выпекать при 170°C примерно 40 минут. Остудить, завернуть в пленку и поставить в холодильник на несколько часов. Затем каждый корж разрезать пополам — получится 4 пласта. Для начинки желатин залить водой и оставить для набухания. Ягоды измельчить блендером, добавить сахар и довести до кипения, проварить 1 минуту. Добавить желатин, перемешать и процедить через сито. Охладить до загустения.

Крем и джем. Фото: gospodynka.com.ua

Для приготовления крема нужно взбить творог с сахарной пудрой и ванилином, постепенно влить холодные сливки и взбить до густого, устойчивого крема. Часть отложить для украшения.

Готовый торт. Фото: gospodynka.com.ua

На тарелку выложить ложку крема, чтобы корж не скользил. Затем чередовать слои: корж — крем — ягодная начинка — корж. Верх и бока смазать кремом, обсыпать крошкой из обрезков, украсить кремовыми цветами и каплями начинки. Оставить торт в холодильнике на ночь, чтобы пропитался.

