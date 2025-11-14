Відео
Торт "Червона пані" — десерт, що змусив забути про "Наполеон"

Дата публікації: 14 листопада 2025 03:04
Оновлено: 15:12
Торт Червона пані — вишуканий рецепт десерту, який смачніший за Наполеон
Торт "Червона пані". Фото: gospodynka.com.ua

Цей торт по праву називають аристократом серед домашньої випічки. "Червона пані" вражає не лише своїм яскравим кольором, а й гармонією смаків — ніжний бісквіт на кефірі, повітряний крем і ароматна ягідна начинка створюють поєднання, від якого неможливо відірватися.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

  • кефір — 260 г;
  • червоний барвник — 1 ч. л. сухого або 2–3 ч. л. гелевого;
  • вершкове масло (м’яке) — 120 г;
  • цукор — 250 г;
  • сіль — дрібка;
  • ванілін — дрібка або ванільний цукор — 1–2 ч. л.;
  • олія — 50 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • оцет 6–9% або лимонний сік — 1 ч. л.;
  • борошно — 300–340 г;
  • какао — 5 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • сода — 0,5 ч. л.

Для крему:

  • сир кисломолочний або вершковий — 600 г;
  • цукрова пудра — 120 г;
  • ванілін — дрібка або ванільний цукор — 1–2 ч. л.;
  • вершки 33% — 500 г.

Для начинки:

  • ягоди (полуниця або інші) — 400 г;
  • цукор — 60–80 г;
  • желатин — 6–8 г;
  • вода — 60 г.

Спосіб приготування

Усі інгредієнти для бісквіту мають бути кімнатної температури. У кефір додати червоний барвник і перемішати до бажаного відтінку. В окремій мисці збити вершкове масло з цукром, сіллю та ваніліном до пишної, світлої маси. Додати олію, яйця й оцет або лимонний сік, збити ще кілька хвилин. Влити кефір із барвником, перемішати — маса може злегка згорнутися, це нормально. Просіяти борошно, додати какао, розпушувач і соду, поступово ввести суху суміш у тісто. Перемішати до кремової консистенції.

рецепт торта червоний оксамит
Червоний корж. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти тісто у дві форми (діаметром 22 см), застелені пергаментом. Випікати при 170°C приблизно 40 хвилин. Остудити, загорнути у плівку й поставити в холодильник на кілька годин. Потім кожен корж розрізати навпіл — вийде 4 пласти. Для начинки желатин залити водою та залишити для набухання. Ягоди подрібнити блендером, додати цукор і довести до кипіння, проварити 1 хвилину. Додати желатин, перемішати й процідити через сито. Охолодити до загустіння.

рецепт смачного торта
Крем та джем. Фото: gospodynka.com.ua

Для приготування крему потрібно збити сир з цукровою пудрою та ваніліном, поступово влити холодні вершки й збити до густого, стійкого крему. Частину відкласти для оздоблення.

рецепт червоного торта з білим кремом
Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

На тарілку викласти ложку крему, щоб корж не ковзав. Потім чергувати шари: корж — крем — ягідна начинка — корж. Верх і боки змастити кремом, обсипати крихтою з обрізків, прикрасити кремовими квітами та краплями начинки. Залишити торт у холодильнику на ніч, щоб просочився.

десерт торт рецепт випічка Наполеон
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
