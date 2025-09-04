Торт на кефире — рецепт нежного десерта вкуснее Медовика и Спартака

Торт на кефире. Фото: gospodynka.com.ua

Торт на кефире №1 — это домашний десерт, который удивит даже самых требовательных сладкоежек. Его готовят из нежных коржей, сметанного крема и фруктовой поливки из варенья, и он получается в сто раз вкуснее Медовика или Спартака. Благодаря простому рецепту вы сможете легко создать праздничный торт, который тает во рту и собирает за столом всю семью.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

кефир или сметана — 400 г;

сливочное масло растопленное — 100 г;

соль — 0,5 ч. л.;

сахар — 200 г;

ваниль — щепотка;

мука — 500-600 г;

сода — 1 ч. л.

Для крема:

сливочный сыр — 300 г;

ванильный сахар — 1 пакетик;

сахар — 100 г;

сметана 25% — 700 г.

Для пропитки:

варенье — 300 г (например, сливовое);

крахмал — 1 ст. л.;

вода — 20 мл.

Способ приготовления

В миске смешать кефир, растопленное масло, соль, сахар и ваниль. Постепенно добавить просеянную муку с содой, замесить тесто. Поделить его на 9 частей, сформировать шарики, накрыть пленкой и охладить 10-15 минут. Каждую часть раскатать в круглый пласт (22 см), проколоть вилкой и выпекать при 200 °C 5-6 минут. Обрезки тоже поджарить — они понадобятся для декора.

Приготовление коржей. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема взбить сливочный сыр с сахаром и ванильным сахаром до пышности, вмешать сметану.

Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Для поливки варенье довести до кипения, ввести крахмал, разведенный в воде, быстро перемешать и проварить еще минуту и охладить.

Готовый торт. Фото: gospodynka.com.ua

Собрать торт в кольце: смазать каждый корж кремом, поливать немного вареньем, последний слой — крем. Поставить в холодильник на несколько часов или на ночь. Затем обмазать бока кремом, посыпать крошкой и сделать сверху узор из поливки.

