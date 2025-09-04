Відео
Торт на кефірі №1 — в 100 раз смачніше Медовика і Спартака

4 вересня 2025 03:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Торт на кефірі — рецепт ніжного десерту смачнішого за Медовик і Спартак
Торт на кефірі. Фото: gospodynka.com.ua
Торт на кефірі №1 — це домашній десерт, який здивує навіть найвибагливіших ласунів. Його готують з ніжних коржів, сметанного крему та фруктової поливки з варення, і він виходить у сто разів смачніший за Медовик чи Спартак. Завдяки простому рецепту ви зможете легко створити святковий торт, який тане в роті та збирає за столом усю родину.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • кефір або сметана — 400 г;
  • вершкове масло розтоплене — 100 г;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • цукор — 200 г;
  • ваніль — дрібка;
  • борошно — 500–600 г;
  • сода — 1 ч. л.

Для крему:

  • вершковий сир — 300 г;
  • ванільний цукор — 1 пакетик;
  • цукор — 100 г;
  • сметана 25% — 700 г.

Для пропитки:

  • варення — 300 г (наприклад, сливове);
  • крохмаль — 1 ст. л.;
  • вода — 20 мл.

Спосіб приготування

У мисці змішати кефір, розтоплене масло, сіль, цукор і ваніль. Поступово додати просіяне борошно з содою, замісити тісто. Поділити його на 9 частин, сформувати кульки, накрити плівкою й охолодити 10–15 хвилин. Кожну частину розкачати у круглий пласт (22 см), проколоти виделкою й випікати при 200 °C 5–6 хвилин. Обрізки теж підсмажити — вони знадобляться для декору.

рецепт торта
Приготування коржів. Фото: gospodynka.com.ua

Для крему збити вершковий сир із цукром та ванільним цукром до пишності, вмішати сметану.

рецепт торта на кефірі
Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Для поливки варення довести до кипіння, ввести крохмаль, розведений у воді, швидко перемішати й проварити ще хвилину та охолодити.

рецепт торта на кефірі як медовик
Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Зібрати торт у кільці: змастити кожен корж кремом, поливати трохи варенням, останній шар — крем. Поставити в холодильник на кілька годин або на ніч. Потім обмазати боки кремом, посипати крихтою й зробити зверху візерунок із поливки.

