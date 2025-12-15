Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Торт на праздники без выпечки — нужны сметана, какао и чернослив

Торт на праздники без выпечки — нужны сметана, какао и чернослив

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 03:04
Торт без духовки со сметаной, шоколадом и черносливом — рецепт с фото
Торт без выпечки. Фото: smachnenke.com.ua

Этот торт без выпечки готовится быстро, а выглядит празднично. Шоколадная крошка, нежный сметанный крем и кусочки чернослива создают десерт, который будет украшением любого стола.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • мука — 120 г;
  • какао — 2 ст. л.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • сливочное масло — 80 г;
  • сметана 20% — 500 г;
  • сахар — 3 ст. л.;
  • желатин — 10 г;
  • вода — 4 ст. л.;
  • миндаль или грецкие орехи — 100 г;
  • чернослив — 100 г;
  • черный шоколад — 100 г;
  • ванильный сахар — 2 ч. л.

Способ приготовления

Муку просеять, смешать с какао и сахаром. Холодное масло натереть в смесь и перетереть пальцами до состояния крошки. Обжарить на сухой сковороде несколько минут, постоянно помешивая, до насыщенного коричневого цвета и аромата.

рецепт торта без випічки
Сметана, орехи и чернослив. Фото: smachnenke.com.ua

Сметану взбить с сахаром до легкой пышности. Желатин залить холодной водой, дать набухнуть и растопить. Орехи, шоколад и чернослив измельчить, добавить к сметанному крему, добавить ванильный сахар и тщательно перемешать. Влить желатин и еще раз объединить до однородности.

рецепт святкового торта без випічки
Готовый торт. Фото: smachnenke.com.ua

На дно формы высыпать половину шоколадной крошки, разровнять, сверху выложить сметанный крем с наполнителем, покрыть остатком крошки. Легко прижать края, выровнять поверхность и поставить в холодильник минимум на 2-3 часа до полного застывания.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

десерт торт рецепт чернослив сметана без выпечки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации