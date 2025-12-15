Торт без духовки со сметаной, шоколадом и черносливом — рецепт с фото

Торт без выпечки. Фото: smachnenke.com.ua

Этот торт без выпечки готовится быстро, а выглядит празднично. Шоколадная крошка, нежный сметанный крем и кусочки чернослива создают десерт, который будет украшением любого стола.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

мука — 120 г;

какао — 2 ст. л.;

сахар — 2 ст. л.;

сливочное масло — 80 г;

сметана 20% — 500 г;

сахар — 3 ст. л.;

желатин — 10 г;

вода — 4 ст. л.;

миндаль или грецкие орехи — 100 г;

чернослив — 100 г;

черный шоколад — 100 г;

ванильный сахар — 2 ч. л.

Способ приготовления

Муку просеять, смешать с какао и сахаром. Холодное масло натереть в смесь и перетереть пальцами до состояния крошки. Обжарить на сухой сковороде несколько минут, постоянно помешивая, до насыщенного коричневого цвета и аромата.

Сметана, орехи и чернослив. Фото: smachnenke.com.ua

Сметану взбить с сахаром до легкой пышности. Желатин залить холодной водой, дать набухнуть и растопить. Орехи, шоколад и чернослив измельчить, добавить к сметанному крему, добавить ванильный сахар и тщательно перемешать. Влить желатин и еще раз объединить до однородности.

Готовый торт. Фото: smachnenke.com.ua

На дно формы высыпать половину шоколадной крошки, разровнять, сверху выложить сметанный крем с наполнителем, покрыть остатком крошки. Легко прижать края, выровнять поверхность и поставить в холодильник минимум на 2-3 часа до полного застывания.

