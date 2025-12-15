Торт без духовки зі сметаною, шоколадом та чорносливом — рецепт з фото

Торт без випічки. Фото: smachnenke.com.ua

Цей торт без випічки готується швидко, а виглядає святково. Шоколадна крихта, ніжний сметанний крем і шматочки чорносливу створюють десерт, який буде окрасою будь-якого столу.

Rецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

борошно — 120 г;

какао — 2 ст. л.;

цукор — 2 ст. л.;

вершкове масло — 80 г;

сметана 20% — 500 г;

цукор — 3 ст. л.;

желатин — 10 г;

вода — 4 ст. л.;

мигдаль або волоські горіхи — 100 г;

чорнослив — 100 г;

чорний шоколад — 100 г;

ванільний цукор — 2 ч. л.

Спосіб приготування

Борошно просіяти, змішати з какао та цукром. Холодне масло натерти в суміш і перетерти пальцями до стану крихти. Обсмажити на сухій сковороді кілька хвилин, постійно помішуючи, до насиченого коричневого кольору та аромату.

Сметана, горіхи та чорнослив. Фото: smachnenke.com.ua

Сметану збити з цукром до легкої пишності. Желатин залити холодною водою, дати набухнути та розтопити. Горіхи, шоколад і чорнослив подрібнити, додати до сметанного крему, додати ванільний цукор і ретельно перемішати. Влити желатин і ще раз об’єднати до однорідності.

Готовий торт. Фото: smachnenke.com.ua

На дно форми висипати половину шоколадної крихти, розрівняти, зверху викласти сметанний крем з наповнювачем, покрити залишком крихти. Легко притиснути краї, вирівняти поверхню і поставити у холодильник мінімум на 2–3 години до повного застигання.

