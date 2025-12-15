Відео
Головна Смак Торт на свята без випічки — потрібні сметана, какао та чорнослив

Торт на свята без випічки — потрібні сметана, какао та чорнослив

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 03:04
Торт без духовки зі сметаною, шоколадом та чорносливом — рецепт з фото
Торт без випічки. Фото: smachnenke.com.ua

Цей торт без випічки готується швидко, а виглядає святково. Шоколадна крихта, ніжний сметанний крем і шматочки чорносливу створюють десерт, який буде окрасою будь-якого столу.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • борошно — 120 г;
  • какао — 2 ст. л.;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • вершкове масло — 80 г;
  • сметана 20% — 500 г;
  • цукор — 3 ст. л.;
  • желатин — 10 г;
  • вода — 4 ст. л.;
  • мигдаль або волоські горіхи — 100 г;
  • чорнослив — 100 г;
  • чорний шоколад — 100 г;
  • ванільний цукор — 2 ч. л.

Спосіб приготування

Борошно просіяти, змішати з какао та цукром. Холодне масло натерти в суміш і перетерти пальцями до стану крихти. Обсмажити на сухій сковороді кілька хвилин, постійно помішуючи, до насиченого коричневого кольору та аромату.

рецепт торта без випічки
Сметана, горіхи та чорнослив. Фото: smachnenke.com.ua

Сметану збити з цукром до легкої пишності. Желатин залити холодною водою, дати набухнути та розтопити. Горіхи, шоколад і чорнослив подрібнити, додати до сметанного крему, додати ванільний цукор і ретельно перемішати. Влити желатин і ще раз об’єднати до однорідності.

рецепт святкового торта без випічки
Готовий торт. Фото: smachnenke.com.ua

На дно форми висипати половину шоколадної крихти, розрівняти, зверху викласти сметанний крем з наповнювачем, покрити залишком крихти. Легко притиснути краї, вирівняти поверхню і поставити у холодильник мінімум на 2–3 години до повного застигання.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

десерт торт рецепт чорнослив сметана без випічки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
