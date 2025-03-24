Торт Роксолана за 15 минут — рецепт без духовки и без печенья

Торт "Роксолана" за 15 мин — готовится без духовки и без печенья
Если хотите приготовить торт без духовки и без лишних хлопот — рецепт Роксоланы именно для вас. Хрустящая крошка, нежный сметанный крем и никакого печенья — десерт готовится всего за 15 минут, а вкус влюбляет с первого кусочка.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Для коржей:
- мука — 250 г;
- соль — 1/3 ч. л.;
- сахар — 80 г;
- сливочное масло — 140 г.
Для крема:
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 130 г;
- крахмал — 20 г;
- сметана (20%) — 500 г;
- ванилин или ванильный сахар — по вкусу;
- сливочное масло — 40-50 г.
Способ приготовления
В миске смешать муку с солью и сахаром, добавить мягкое сливочное масло и перетереть руками в крошку. Высыпать крошку на сухую сковородку и обжарить на среднем огне, постоянно помешивая, до золотистого цвета.
В кастрюле смешать яйца, сахар и крахмал до однородности. Добавить сметану, перемешать, поставить на слабый огонь и варить до загустения, постоянно помешивая. В конце добавить ванилин, снять с огня, вмешать мягкое масло, перемешать. Накрыть крем пищевой пленкой в контакт и оставить охлаждаться.
Форму диаметром 18 см застелить пергаментом, смазать края маслом и также выстелить пергаментом. От готовой крошки отложить 3 ст. л. для посыпки.
Остальную крошку выкладывать слоями, чередуя с кремом. Получится примерно 4 слоя. Верх посыпать отложенной крошкой, накрыть пленкой и оставить торт в холодильнике на ночь для пропитки.
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