Торт Роксолана за 15 минут — рецепт без духовки и без печенья

Торт "Роксолана". Фото: gospodynka.com.ua

Если хотите приготовить торт без духовки и без лишних хлопот — рецепт Роксоланы именно для вас. Хрустящая крошка, нежный сметанный крем и никакого печенья — десерт готовится всего за 15 минут, а вкус влюбляет с первого кусочка.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Для коржей:

мука — 250 г;

соль — 1/3 ч. л.;

сахар — 80 г;

сливочное масло — 140 г.

Для крема:

яйца — 2 шт.;

сахар — 130 г;

крахмал — 20 г;

сметана (20%) — 500 г;

ванилин или ванильный сахар — по вкусу;

сливочное масло — 40-50 г.

Способ приготовления

В миске смешать муку с солью и сахаром, добавить мягкое сливочное масло и перетереть руками в крошку. Высыпать крошку на сухую сковородку и обжарить на среднем огне, постоянно помешивая, до золотистого цвета.

Мука и сливочное масло. Фото: gospodynka.com.ua

В кастрюле смешать яйца, сахар и крахмал до однородности. Добавить сметану, перемешать, поставить на слабый огонь и варить до загустения, постоянно помешивая. В конце добавить ванилин, снять с огня, вмешать мягкое масло, перемешать. Накрыть крем пищевой пленкой в контакт и оставить охлаждаться.

Крошка и крем. Фото: gospodynka.com.ua

Форму диаметром 18 см застелить пергаментом, смазать края маслом и также выстелить пергаментом. От готовой крошки отложить 3 ст. л. для посыпки.

Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Остальную крошку выкладывать слоями, чередуя с кремом. Получится примерно 4 слоя. Верх посыпать отложенной крошкой, накрыть пленкой и оставить торт в холодильнике на ночь для пропитки.

Готовый торт. Фото: gospodynka.com.ua

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