Торт Роксолана за 15 хвилин — рецепт без духовки і без печива

Торт "Роксолана" за 15 хв — готується без духовки та без печива
Якщо хочете приготувати торт без духовки та без зайвого клопоту — рецепт Роксолани саме для вас. Хрустка крихта, ніжний сметанний крем і жодного печива — десерт готується всього за 15 хвилин, а смак закохує з першого шматочка.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Для коржів:
- борошно — 250 г;
- сіль — 1/3 ч. л.;
- цукор — 80 г;
- вершкове масло — 140 г.
Для крему:
- яйця — 2 шт.;
- цукор — 130 г;
- крохмаль — 20 г;
- сметана (20%) — 500 г;
- ванілін або ванільний цукор — за смаком;
- вершкове масло — 40–50 г.
Спосіб приготування
У мисці змішати борошно з сіллю та цукром, додати м’яке вершкове масло й перетерти руками в крихту. Висипати крихту на суху сковорідку та обсмажити на середньому вогні, постійно помішуючи, до золотистого кольору.
У каструлі змішати яйця, цукор і крохмаль до однорідності. Додати сметану, перемішати, поставити на слабкий вогонь і варити до загустіння, постійно помішуючи. В кінці додати ванілін, зняти з вогню, вмішати м’яке масло, перемішати. Накрити крем харчовою плівкою в контакт і залишити охолоджуватись.
Форму діаметром 18 см застелити пергаментом, змастити краї олією та також вистелити пергаментом. Від готової крихти відкласти 3 ст. л. для посипки.
Решту крихти викладати шарами, чергуючи з кремом. Вийде приблизно 4 шари. Верх посипати відкладеною крихтою, накрити плівкою та залишити торт у холодильнику на ніч для просочення.
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