Торт Роксолана за 15 хвилин — рецепт без духовки і без печива

Торт "Роксолана". Фото: gospodynka.com.ua

Якщо хочете приготувати торт без духовки та без зайвого клопоту — рецепт Роксолани саме для вас. Хрустка крихта, ніжний сметанний крем і жодного печива — десерт готується всього за 15 хвилин, а смак закохує з першого шматочка.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Для коржів:

борошно — 250 г;

сіль — 1/3 ч. л.;

цукор — 80 г;

вершкове масло — 140 г.

Для крему:

яйця — 2 шт.;

цукор — 130 г;

крохмаль — 20 г;

сметана (20%) — 500 г;

ванілін або ванільний цукор — за смаком;

вершкове масло — 40–50 г.

Спосіб приготування

У мисці змішати борошно з сіллю та цукром, додати м’яке вершкове масло й перетерти руками в крихту. Висипати крихту на суху сковорідку та обсмажити на середньому вогні, постійно помішуючи, до золотистого кольору.

Борошно та вершкове масло. Фото: gospodynka.com.ua

У каструлі змішати яйця, цукор і крохмаль до однорідності. Додати сметану, перемішати, поставити на слабкий вогонь і варити до загустіння, постійно помішуючи. В кінці додати ванілін, зняти з вогню, вмішати м’яке масло, перемішати. Накрити крем харчовою плівкою в контакт і залишити охолоджуватись.

Крихта та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Форму діаметром 18 см застелити пергаментом, змастити краї олією та також вистелити пергаментом. Від готової крихти відкласти 3 ст. л. для посипки.

Приготування крема. Фото: gospodynka.com.ua

Решту крихти викладати шарами, чергуючи з кремом. Вийде приблизно 4 шари. Верх посипати відкладеною крихтою, накрити плівкою та залишити торт у холодильнику на ніч для просочення.

Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

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