Україна
Торт с мандаринами без духовки за 10 минут — понадобится сметана

Торт с мандаринами без духовки за 10 минут — понадобится сметана

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 03:04
Зимний торт с мандаринами без выпечки за 10 минут — быстрый рецепт приготовления
Торт с мандаринами. Фото: smachnenke.com.ua

Этот легкий зимний торт с мандаринами станет вашим любимым праздничным блюдом, ведь готовится без духовки и требует минимум времени. Нежный йогуртовый слой сочетается со свежими мандариновыми дольками и шоколадной основой, создавая яркий, ароматный и очень зимний десерт.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

  • шоколадное печенье — 140 г;
  • сливочное масло — 80 г;
  • йогурт густой — 400 г;
  • сахар — 100 г;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • желатин быстрорастворимый — 20 г;
  • вода холодная — 50 мл.;
  • мандарины — 500 г.

Способ приготовления

Измельчить шоколадное печенье до мелкой крошки, добавить растопленное сливочное масло и перемешать до однородной массы. Выложить основу в форму диаметром 16 см, застеленную пергаментом и пищевой пленкой, и плотно утрамбовать. Поставить форму в холодильник, чтобы основа остыла и стала более стабильной.

рецепт торта без випічки
Мандарины и крем. Фото: smachnenke.com.ua

Залить желатин холодной водой и оставить для набухания. Растворить его на водяной бане или в микроволновой печи до полного растворения. Смешать йогурт с сахаром и ванильным сахаром до кремовой консистенции. Влить теплый желатин и перемешать, чтобы получить гладкую йодированную основу.

смачний дсерт бе випічки
Приготовление торта. Фото: smachnenke.com.ua

Очистить мандарины от кожуры и пленок, разделить на дольки и добавить к йогуртовой массе. Перемешать аккуратно, чтобы фрукты оставались целыми и равномерно распределялись.

рецепт смачного торта без випічки
Торт с мандаринами. Фото: smachnenke.com.ua

Вылить готовую массу на шоколадную основу и выровнять поверхность. Поставить торт в холодильник до полного застывания, чтобы он приобрел стабильную форму и нежную текстуру. После охлаждения вынуть из формы и подать как праздничный зимний десерт.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
