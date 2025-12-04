Зимний торт с мандаринами без выпечки за 10 минут — быстрый рецепт приготовления

Торт с мандаринами. Фото: smachnenke.com.ua

Этот легкий зимний торт с мандаринами станет вашим любимым праздничным блюдом, ведь готовится без духовки и требует минимум времени. Нежный йогуртовый слой сочетается со свежими мандариновыми дольками и шоколадной основой, создавая яркий, ароматный и очень зимний десерт.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

шоколадное печенье — 140 г;

сливочное масло — 80 г;

йогурт густой — 400 г;

сахар — 100 г;

ванильный сахар — 10 г;

желатин быстрорастворимый — 20 г;

вода холодная — 50 мл.;

мандарины — 500 г.

Способ приготовления

Измельчить шоколадное печенье до мелкой крошки, добавить растопленное сливочное масло и перемешать до однородной массы. Выложить основу в форму диаметром 16 см, застеленную пергаментом и пищевой пленкой, и плотно утрамбовать. Поставить форму в холодильник, чтобы основа остыла и стала более стабильной.

Мандарины и крем. Фото: smachnenke.com.ua

Залить желатин холодной водой и оставить для набухания. Растворить его на водяной бане или в микроволновой печи до полного растворения. Смешать йогурт с сахаром и ванильным сахаром до кремовой консистенции. Влить теплый желатин и перемешать, чтобы получить гладкую йодированную основу.

Приготовление торта. Фото: smachnenke.com.ua

Очистить мандарины от кожуры и пленок, разделить на дольки и добавить к йогуртовой массе. Перемешать аккуратно, чтобы фрукты оставались целыми и равномерно распределялись.

Торт с мандаринами. Фото: smachnenke.com.ua

Вылить готовую массу на шоколадную основу и выровнять поверхность. Поставить торт в холодильник до полного застывания, чтобы он приобрел стабильную форму и нежную текстуру. После охлаждения вынуть из формы и подать как праздничный зимний десерт.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.