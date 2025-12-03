Зимний десерт за 5 минут из молока — простой рецепт приготовления без духовки

Зимний десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Этот зимний десерт готовится всего за несколько минут и не требует духовки или сложных ингредиентов. Молочная основа, ванильный аромат и нежная текстура делают его идеальным вариантом.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

молоко — 1 л;

ванильный сахар — 5 г;

сгущенное молоко — 200 мл;

кукурузный крахмал — 150 г;

сливочное масло — 20 г.

Способ приготовления

Влить в глубокую миску половину молока и добавить ванильный сахар и сгущенное молоко. Перемешать до однородности. Всыпать кукурузный крахмал и снова тщательно перемешать, чтобы не осталось комочков. Долить остальное молоко и еще раз перемешать смесь.

Сливочная масса. Фото: gospodynka.com.ua

Перелить массу в кастрюлю и поставить на средний огонь. Постоянно помешивать, чтобы крем равномерно загустел и не пригорел. Когда масса станет плотной и гладкой, снять кастрюлю с плиты и сразу добавить мягкое сливочное масло. Взбить миксером, чтобы крем стал пышным и воздушным.

Готовый десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Подготовить стеклянную форму, влить в нее горячий крем и накрыть поверхность пищевой пленкой, чтобы избежать образования пленки. Поставить десерт в холодильник минимум на три часа, чтобы он полностью стабилизировался.

