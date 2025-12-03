Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Зимний десерт за 5 минут из 1 л молока — без духовки и желатина

Зимний десерт за 5 минут из 1 л молока — без духовки и желатина

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 03:04
Зимний десерт за 5 минут из молока — простой рецепт приготовления без духовки
Зимний десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Этот зимний десерт готовится всего за несколько минут и не требует духовки или сложных ингредиентов. Молочная основа, ванильный аромат и нежная текстура делают его идеальным вариантом.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • молоко — 1 л;
  • ванильный сахар — 5 г;
  • сгущенное молоко — 200 мл;
  • кукурузный крахмал — 150 г;
  • сливочное масло — 20 г.

Способ приготовления

Влить в глубокую миску половину молока и добавить ванильный сахар и сгущенное молоко. Перемешать до однородности. Всыпать кукурузный крахмал и снова тщательно перемешать, чтобы не осталось комочков. Долить остальное молоко и еще раз перемешать смесь.

рецепт десерта без випічки
Сливочная масса. Фото: gospodynka.com.ua

Перелить массу в кастрюлю и поставить на средний огонь. Постоянно помешивать, чтобы крем равномерно загустел и не пригорел. Когда масса станет плотной и гладкой, снять кастрюлю с плиты и сразу добавить мягкое сливочное масло. Взбить миксером, чтобы крем стал пышным и воздушным.

рецепт десерту без випічки та желатину
Готовый десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Подготовить стеклянную форму, влить в нее горячий крем и накрыть поверхность пищевой пленкой, чтобы избежать образования пленки. Поставить десерт в холодильник минимум на три часа, чтобы он полностью стабилизировался.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

десерт торт рецепт без выпечки без муки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации