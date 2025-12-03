Відео
Головна Смак Зимовий десерт за 5 хвилин з 1 л молока — без духовки та желатину

Зимовий десерт за 5 хвилин з 1 л молока — без духовки та желатину

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 03:04
Зимовий десерт за 5 хвилин з молока — простий рецепт приготування без духовки
Зимовий десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Цей зимовий десерт готується всього за кілька хвилин і не потребує духовки чи складних інгредієнтів. Молочна основа, ванільний аромат та ніжна текстура роблять його ідеальним варіантом. 

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • молоко — 1 л;
  • ванільний цукор — 5 г;
  • згущене молоко — 200 мл.;
  • кукурудзяний крохмаль — 150 г;
  • вершкове масло — 20 г.

Спосіб приготування

Влити у глибоку миску половину молока та додати ванільний цукор і згущене молоко. Перемішати до однорідності. Всипати кукурудзяний крохмаль і знову ретельно перемішати, щоб не залишилося грудочок. Долити решту молока й ще раз перемішати суміш.

рецепт десерта без випічки
Вершкова маса. Фото: gospodynka.com.ua

Перелити масу у каструлю та поставити на середній вогонь. Постійно помішувати, щоб крем рівномірно загус і не пригорів. Коли маса стане щільною та гладкою, зняти каструлю з плити й одразу додати м’яке вершкове масло. Збити міксером, щоб крем став пухким і повітряним.

рецепт десерту без випічки та желатину
Готовий десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Підготувати скляну форму, влити у неї гарячий крем та накрити поверхню харчовою плівкою, щоб уникнути утворення плівки. Поставити десерт у холодильник щонайменше на три години, щоб він повністю стабілізувався.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

десерт торт рецепт без випічки без борошна
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
