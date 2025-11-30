Торт Перлина за 20 хвилин — рецепт приготування з фото для швидкого та вишуканого десерту

Торт "Перлина". Фото: gospodynka.com.ua

Цей торт підкорює з першого погляду: всього 20 хвилин підготовки, а результат виглядає так, ніби ви витратили на нього весь вечір. Ніжний крем, соковиті персики та легке савоярді створюють десерт, який завжди виходить бездоганним. Це ідеальний варіант, коли хочеться приготувати щось розкішне, смачне і водночас дуже просте.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

печиво савоярді — 1 п.;

кава — 200 мл;

сметана 30 % — 550 г;

згущене молоко — 300 г;

желатин — 25 г;

вода — 100 г;

консервовані персики — 800 г;

розтоплений шоколад — для прикраси.

Спосіб приготування

Підготувати роз’ємну форму діаметром 24 см та вистелити її стінки пергаментом, щоб легко зняти торт після застигання. Взяти печиво савоярді та швидко занурити кожен шматочок у свіжозаварену каву. Не тримати довго, тому що савоярді миттєво вбирає рідину. Щільно викласти печиво на дно форми, формуючи рівну основу.

Печиво савоярді. Фото: gospodynka.com.ua

Приготувати сметанний крем. Викласти сметану у глибоку миску та додати згущене молоко. Збити міксером на максимальній швидкості до пишної та однорідної консистенції. Окремо змішати желатин з водою у невеликій каструлі, прогріти на мінімальному вогні до легкого кипіння, постійно помішуючи. Додати гарячий желатин у сметанну масу й ретельно перемішати до повного поєднання.

Крем та персики. Фото: gospodynka.com.ua

Почати збірку торта. Вилити половину крему на основу з печива й акуратно розрівняти. Нарізати консервовані персики скибочками та викласти на крем рівним шаром. Знову занурити савоярді в каву та викласти поверх фруктів другим шаром. Розподілити залишені персики, викласти їх поверх печива і залити другою половиною крему. Розрівняти верх.

Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Поставити торт у холодильник на 2–3 години, щоб желатин стабілізувався, а крем набув ніжної щільності. Після застигання зняти бортик форми, прикрасити поверхню розтопленим шоколадом і подати до столу. У розрізі торт виглядає особливо привабливо: рівні шари печива, соковиті персики та ніжний крем створюють красиву текстуру і досконалий смак.

