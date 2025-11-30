Видео
Поддержать ЗСУ
Торт "Жемчужина" без выпечки за 20 минут — выглядит на 100 %

Торт "Жемчужина" без выпечки за 20 минут — выглядит на 100 %

Дата публикации 30 ноября 2025 03:04
Торт Жемчужина за 20 минут — рецепт приготовления с фото для быстрого и изысканного десерта
Торт "Жемчужина". Фото: gospodynka.com.ua

Этот торт покоряет с первого взгляда: всего 20 минут подготовки, а результат выглядит так, будто вы потратили на него весь вечер. Нежный крем, сочные персики и легкое савоярди создают десерт, который всегда получается безупречным. Это идеальный вариант, когда хочется приготовить что-то роскошное, вкусное и одновременно очень простое.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • печенье савоярди — 1 п.;
  • кофе — 200 мл.;
  • сметана 30 % — 550 г;
  • сгущенное молоко — 300 г;
  • желатин — 25 г;
  • вода — 100 г;
  • консервированные персики — 800 г;
  • растопленный шоколад — для украшения.

Способ приготовления

Подготовить разъемную форму диаметром 24 см и выстелить ее стенки пергаментом, чтобы легко снять торт после застывания. Взять печенье савоярди и быстро окунуть каждый кусочек в свежезаваренный кофе. Не держать долго, потому что савоярди мгновенно впитывает жидкость. Плотно выложить печенье на дно формы, формируя ровную основу.

торт без випічки
Печенье савоярди. Фото: gospodynka.com.ua

Приготовить сметанный крем. Выложить сметану в глубокую миску и добавить сгущенное молоко. Взбить миксером на максимальной скорости до пышной и однородной консистенции. Отдельно смешать желатин с водой в небольшой кастрюле, прогреть на минимальном огне до легкого кипения, постоянно помешивая. Добавить горячий желатин в сметанную массу и тщательно перемешать до полного соединения.

рецепт торта без випічки
Крем и персики. Фото: gospodynka.com.ua

Начать сборку торта. Вылить половину крема на основу из печенья и аккуратно разровнять. Нарезать консервированные персики ломтиками и выложить на крем ровным слоем. Снова окунуть савоярди в кофе и выложить поверх фруктов вторым слоем. Распределить оставшиеся персики, выложить их поверх печенья и залить второй половиной крема. Разровнять верх.

рецепт торта з персиками без випічки
Готовый торт. Фото: gospodynka.com.ua

Поставить торт в холодильник на 2-3 часа, чтобы желатин стабилизировался, а крем приобрел нежную плотность. После застывания снять бортик формы, украсить поверхность растопленным шоколадом и подать к столу. В разрезе торт выглядит особенно привлекательно: ровные слои печенья, сочные персики и нежный крем создают красивую текстуру и совершенный вкус.

десерт торт рецепт персики без выпечки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
