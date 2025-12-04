Відео
Торт з мандаринами без духовки за 10 хвилин — знадобиться сметана

Дата публікації: 4 грудня 2025 03:04
Зимовий торт з мандаринами без випічки за 10 хвилин — швидкий рецепт приготування
Торт з мандаринами. Фото: smachnenke.com.ua

Цей легкий зимовий торт з мандаринами стане вашою улюбленою святковою стравою, адже готується без духовки та потребує мінімум часу. Ніжний йогуртовий шар поєднується зі свіжими мандариновими дольками та шоколадною основою, створюючи яскравий, ароматний і дуже зимовий десерт.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • шоколадне печиво – 140 г;
  • вершкове масло – 80 г;
  • йогурт густий – 400 г;
  • цукор – 100 г;
  • ванільний цукор – 10 г;
  • желатин швидкорозчинний – 20 г;
  • вода холодна – 50 мл.;
  • мандарини – 500 г.

Спосіб приготування

Подрібнити шоколадне печиво до дрібної крихти, додати розтоплене вершкове масло та перемішати до однорідної маси. Викласти основу у форму діаметром 16 см, застелену пергаментом і харчовою плівкою, та щільно утрамбувати. Поставити форму в холодильник, щоб основа охолола та стала більш стабільною.

рецепт торта без випічки
Мандарини та крем. Фото: smachnenke.com.ua

Залити желатин холодною водою та залишити для набухання. Розчинити його на водяній бані або у мікрохвильовій печі до повного розчинення. Змішати йогурт із цукром та ванільним цукром до кремової консистенції. Влити теплий желатин і перемішати, щоб отримати гладку йодовану основу.

смачний дсерт бе випічки
Приготування торта. Фото: smachnenke.com.ua

Очистити мандарини від шкірки та плівок, розділити на дольки та додати до йогуртової маси. Перемішати акуратно, щоб фрукти залишалися цілими та рівномірно розподілялися.

рецепт смачного торта без випічки
Торт з мандаринами. Фото: smachnenke.com.ua

Вилити готову масу на шоколадну основу та вирівняти поверхню. Поставити торт у холодильник до повного застигання, щоб він набув стабільної форми та ніжної текстури. Після охолодження вийняти з форми та подати як святковий зимовий десерт.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

мандарини десерт торт рецепт без випічки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
