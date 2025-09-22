Торт Орешек из вафельных коржей — рецепт без выпечки с маковой начинкой

Торт из вафельных коржей. Фото: кадр из видео

Торт "Орешек" из вафельных коржей — это идеальный рецепт без выпечки, который сочетает нежный крем из сгущенки, аромат мака и хрустящие орехи. Готовится просто, а результат превосходит все ожидания: десерт получается праздничным, ярким и очень вкусным.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

Вам понадобится:

вафельные коржи круглые — 1 упаковка;

орехи грецкие обжаренные — 200 г;

вареное сгущенное молоко — 1 банка;

масло сливочное — 150 г;

начинка маковая готовая — 250 г.

Способ приготовления

Сначала подготовить начинку. Грецкие орехи обжарить на сухой сковороде или в духовке несколько минут, чтобы они стали ароматными, после чего измельчить ножом или в блендере.

Крем для торта. Фото: кадр из видео

Смешать измельченные орехи с маковой массой — эта смесь придаст десерту насыщенный вкус и приятную текстуру.

Вафли и крем. Фото: кадр из видео

В миске соединить мягкое сливочное масло и вареную сгущенку, тщательно взбить венчиком или миксером до однородного крема. Добавить орехово-маковую смесь и еще раз хорошо перемешать. Начинка должна быть густой и легкой в намазывании.

Вафли и маковая начинка. Фото: кадр из видео

Далее собрать торт. Взять первый вафельный корж, смазать его тонким слоем крема и накрыть следующим коржом. Повторять, пока не закончатся все коржи и начинка. Верхний слой также смазать кремом и по желанию украсить измельченными орехами или маком.

Приготовление торта. Фото: кадр из видео

Торт поставить под небольшой пресс и оставить в холодильнике минимум на 3-4 часа, чтобы коржи пропитались кремом. Лучше всего оставить десерт на ночь — тогда он станет мягким, нежным и очень ароматным.

