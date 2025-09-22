Видео
Торт из вафельных коржей "Орешек" - рецепт без выпечки

22 сентября 2025 03:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Торт Орешек из вафельных коржей — рецепт без выпечки с маковой начинкой
Торт из вафельных коржей. Фото: кадр из видео
Торт "Орешек" из вафельных коржей — это идеальный рецепт без выпечки, который сочетает нежный крем из сгущенки, аромат мака и хрустящие орехи. Готовится просто, а результат превосходит все ожидания: десерт получается праздничным, ярким и очень вкусным.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

Вам понадобится:

  • вафельные коржи круглые — 1 упаковка;
  • орехи грецкие обжаренные — 200 г;
  • вареное сгущенное молоко — 1 банка;
  • масло сливочное — 150 г;
  • начинка маковая готовая — 250 г.

Способ приготовления

Сначала подготовить начинку. Грецкие орехи обжарить на сухой сковороде или в духовке несколько минут, чтобы они стали ароматными, после чего измельчить ножом или в блендере.

торт без випічки
Крем для торта. Фото: кадр из видео

Смешать измельченные орехи с маковой массой — эта смесь придаст десерту насыщенный вкус и приятную текстуру.

рецепт вафельного торта
Вафли и крем. Фото: кадр из видео

В миске соединить мягкое сливочное масло и вареную сгущенку, тщательно взбить венчиком или миксером до однородного крема. Добавить орехово-маковую смесь и еще раз хорошо перемешать. Начинка должна быть густой и легкой в намазывании.

вафельний торт з маком
Вафли и маковая начинка. Фото: кадр из видео

Далее собрать торт. Взять первый вафельный корж, смазать его тонким слоем крема и накрыть следующим коржом. Повторять, пока не закончатся все коржи и начинка. Верхний слой также смазать кремом и по желанию украсить измельченными орехами или маком.

рецепт торта з вафель та маком
Приготовление торта. Фото: кадр из видео

Торт поставить под небольшой пресс и оставить в холодильнике минимум на 3-4 часа, чтобы коржи пропитались кремом. Лучше всего оставить десерт на ночь — тогда он станет мягким, нежным и очень ароматным.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

десерт торт рецепт вафли без выпечки
