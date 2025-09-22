Відео
Україна
Торт з вафельних коржів "Горішок" — рецепт без випічки

Торт з вафельних коржів "Горішок" — рецепт без випічки

22 вересня 2025 03:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Торт Горішок з вафельних коржів — рецепт без випічки з маковою начинкою
Торт з вафельних коржів. Фото: кадр з відео
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Торт "Горішок" з вафельних коржів — це ідеальний рецепт без випічки, який поєднує ніжний крем зі згущеного молока, аромат маку та хрумкі горіхи. Готується просто, а результат перевершує всі очікування: десерт виходить святковим, яскравим і дуже смачним.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • вафельні коржі круглі — 1 упаковка;
  • горіхи волоські обсмажені — 200 г;
  • варене згущене молоко — 1 банка;
  • масло вершкове — 150 г;
  • начинка макова готова — 250 г.

Спосіб приготування

Спершу підготувати начинку. Волоські горіхи обсмажити на сухій сковороді або у духовці кілька хвилин, щоб вони стали ароматними, після чого подрібнити ножем або у блендері.

торт без випічки
Крем для торта. Фото: кадр з відео

Змішати подрібнені горіхи з маковою масою — ця суміш додасть десерту насичений смак і приємну текстуру.

рецепт вафельного торта
Вафлі та крем. Фото: кадр з відео

У мисці з’єднати м’яке вершкове масло та варене згущене молоко, ретельно збити вінчиком або міксером до однорідного крему. Додати горіхово-макову суміш і ще раз добре перемішати. Начинка має бути густою й легкою у намазуванні.

вафельний торт з маком
Вафлі та макова начинка. Фото: кадр з відео

Далі зібрати торт. Взяти перший вафельний корж, змастити його тонким шаром крему й накрити наступним коржем. Повторювати, поки не закінчаться всі коржі та начинка. Верхній шар також змастити кремом і за бажанням прикрасити подрібненими горіхами або маком.

рецепт торта з вафель та маком
Приготування торта. Фото: кадр з відео

Торт поставити під невеликий прес і залишити у холодильнику щонайменше на 3–4 години, щоб коржі просочилися кремом. Найкраще залишити десерт на ніч — тоді він стане м’яким, ніжним і дуже ароматним.

Наша добірка найпопулярнішим та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

десерт торт рецепт вафлі без випічки
