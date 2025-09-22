Торт Горішок з вафельних коржів — рецепт без випічки з маковою начинкою

Торт з вафельних коржів. Фото: кадр з відео

Торт "Горішок" з вафельних коржів — це ідеальний рецепт без випічки, який поєднує ніжний крем зі згущеного молока, аромат маку та хрумкі горіхи. Готується просто, а результат перевершує всі очікування: десерт виходить святковим, яскравим і дуже смачним.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною.

Вам знадобиться:

вафельні коржі круглі — 1 упаковка;

горіхи волоські обсмажені — 200 г;

варене згущене молоко — 1 банка;

масло вершкове — 150 г;

начинка макова готова — 250 г.

Спосіб приготування

Спершу підготувати начинку. Волоські горіхи обсмажити на сухій сковороді або у духовці кілька хвилин, щоб вони стали ароматними, після чого подрібнити ножем або у блендері.

Крем для торта. Фото: кадр з відео

Змішати подрібнені горіхи з маковою масою — ця суміш додасть десерту насичений смак і приємну текстуру.

Вафлі та крем. Фото: кадр з відео

У мисці з’єднати м’яке вершкове масло та варене згущене молоко, ретельно збити вінчиком або міксером до однорідного крему. Додати горіхово-макову суміш і ще раз добре перемішати. Начинка має бути густою й легкою у намазуванні.

Вафлі та макова начинка. Фото: кадр з відео

Далі зібрати торт. Взяти перший вафельний корж, змастити його тонким шаром крему й накрити наступним коржем. Повторювати, поки не закінчаться всі коржі та начинка. Верхній шар також змастити кремом і за бажанням прикрасити подрібненими горіхами або маком.

Приготування торта. Фото: кадр з відео

Торт поставити під невеликий прес і залишити у холодильнику щонайменше на 3–4 години, щоб коржі просочилися кремом. Найкраще залишити десерт на ніч — тоді він стане м’яким, ніжним і дуже ароматним.

