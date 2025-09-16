Торт без выпечки за 15 минут — простой рецепт приготовления

Торт без духовки. Фото: gospodynka.com.ua

Этот торт без выпечки за 15 минут — настоящая находка для тех, кто любит быстрые и проверенные рецепты. Нежный сметанный крем, золотистая крошка и простота приготовления делают его любимым десертом всей семьи. А главное — он прекрасно подходит для выходных, когда хочется приготовить что-то особенное без лишних хлопот.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

мука — 250 г;

соль — 1/3 ч. л.;

сахар — 80 г;

масло сливочное — 140 г.

Для крема:

яйца — 2 шт.;

сахар — 130 г;

крахмал — 20 г;

сметана 20% — 500 г;

ванилин или ванильный сахар — по своему вкусу;

масло сливочное мягкое — 40-50 г.

Способ приготовления

Сначала приготовить основу для коржей. В миске соединить муку, соль, сахар и мягкое сливочное масло. Перетереть смесь руками до состояния мелкой крошки. Выложить ее на сухую сковородку и обжарить до золотистого цвета, постоянно помешивая. Отложить примерно три столовые ложки крошки для декора, а остальные поделить на четыре равные части.

Приготовление основы для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Форму диаметром 18 см застелить пергаментом: дно покрыть бумагой, а края смазать маслом и также выстелить пергаментом. Выложить первый слой обжаренной крошки.

Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Теперь приготовить крем. В кастрюле с толстым дном смешать яйца, сахар и крахмал. Влить сметану и хорошо перемешать. Варить на медленном огне до загустения, постоянно мешать венчиком, чтобы не образовались комочки. Добавить ванилин, снять крем с огня и ввести мягкое сливочное масло. Переложить массу в миску, накрыть пищевой пленкой в контакт и оставить до полного остывания.

Домашний торт. Фото: gospodynka.com.ua

В форму выкладывать слои: сначала крошку, затем крем из кондитерского мешка, и так повторять, пока не закончатся ингредиенты. Верхний слой посыпать отложенной крошкой. Готовый торт накрыть пищевой пленкой и оставить в холодильнике на ночь, чтобы он хорошо пропитался и приобрел нежную структуру.

