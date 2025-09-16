Торт без випічки за 15 хвилин — простий рецепт приготування

Торт без духовки. Фото: gospodynka.com.ua

Цей торт без випічки за 15 хвилин — справжня знахідка для тих, хто любить швидкі та перевірені рецепти. Ніжний сметанний крем, золотиста крихта та простота приготування роблять його улюбленим десертом усієї родини. А головне — він чудово підходить для вихідних, коли хочеться приготувати щось особливе без зайвих клопотів.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

борошно — 250 г;

сіль — 1/3 ч. л.;

цукор — 80 г;

масло вершкове — 140 г.

Для крему:

яйця — 2 шт.;

цукор — 130 г;

крохмаль — 20 г;

сметана 20% — 500 г;

ванілін або ванільний цукор — до свого смаку;

масло вершкове м’яке — 40–50 г.

Спосіб приготування

Спочатку приготувати основу для коржів. У мисці з’єднати борошно, сіль, цукор та м’яке вершкове масло. Перетерти суміш руками до стану дрібної крихти. Викласти її на суху сковорідку та обсмажити до золотистого кольору, постійно помішуючи. Відкласти приблизно три столові ложки крихти для декору, а решту поділити на чотири рівні частини.

Приготування основи для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Форму діаметром 18 см застелити пергаментом: дно покрити папером, а краї змастити маслом і також вистелити пергаментом. Викласти перший шар обсмаженої крихти.

Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Тепер приготувати крем. У каструлі з товстим дном змішати яйця, цукор і крохмаль. Влити сметану та добре перемішати. Варити на повільному вогні до загустіння, постійно мішати вінчиком, щоб не утворилися грудочки. Додати ванілін, зняти крем з вогню та ввести м’яке вершкове масло. Перекласти масу у миску, накрити харчовою плівкою в контакт і залишити до повного охолодження.

Домашній торт. Фото: gospodynka.com.ua

У форму викладати шари: спочатку крихту, потім крем із кондитерського мішка, і так повторювати, поки не закінчаться інгредієнти. Верхній шар посипати відкладеною крихтою. Готовий торт накрити харчовою плівкою й залишити в холодильнику на ніч, щоб він добре просочився та набув ніжної структури.

