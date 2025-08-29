Торт без выпечки за 15 минут — нежнее и вкуснее классических десертов

Торт без выпечки. Фото: gospodynka.com.ua

Этот торт без выпечки готовится всего за 15 минут, а на вкус так, что легко затмит даже классические десерты. Нежный крем с йогуртом и белым шоколадом в сочетании с пекарской основой создают идеальный десерт к чаю. Попробуйте приготовить и убедитесь, что такой вкус влюбляет с первого кусочка.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

печенье — 160 г;

масло растопленное — 4 ст. л.;

молоко — 2 ст. л.

Для приготовления крема:

молоко — 500 мл.;

сахар — 2 ст. л.;

кукурузный крахмал — 4 ст. л.;

ванильный сахар — 8 г;

греческий йогурт — 4 ст. л.;

белый шоколад — 60 г.

Способ приготовления

Печенье измельчить в блендере до крошки. Добавить растопленное масло и молоко, перемешать руками. В разъемную форму диаметром 20 см, установленную на плоскую тарелку, выложить большую часть смеси, плотно прижимая ко дну.

Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

В кастрюлю с толстым дном влить молоко, всыпать сахар и крахмал, хорошо перемешать. Поставить на огонь и постоянно мешать, пока масса не загустеет. Снять с плиты, добавить ванильный сахар, йогурт и кусочки белого шоколада. Перемешать лопаткой до однородной консистенции и вылить крем в форму.

Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Посыпать торт остатками крошки из печенья и поставить в холодильник минимум на 4 часа. После охлаждения десерт готов к подаче.

Готовый десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Нежный, воздушный и очень вкусный торт без выпечки обязательно станет любимым даже у самых требовательных сладкоежек.

