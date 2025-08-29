Видео
Главная arrow Вкус arrow Торт за 15 минут без выпечки — вкуснее "Наполеона" и "Медовика" arrow

Торт за 15 минут без выпечки — вкуснее "Наполеона" и "Медовика"

29 августа 2025 03:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Торт без выпечки за 15 минут — нежнее и вкуснее классических десертов
Торт без выпечки. Фото: gospodynka.com.ua
Юлия Щербак

Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Этот торт без выпечки готовится всего за 15 минут, а на вкус так, что легко затмит даже классические десерты. Нежный крем с йогуртом и белым шоколадом в сочетании с пекарской основой создают идеальный десерт к чаю. Попробуйте приготовить и убедитесь, что такой вкус влюбляет с первого кусочка.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • печенье — 160 г;
  • масло растопленное — 4 ст. л.;
  • молоко — 2 ст. л.

Для приготовления крема:

  • молоко — 500 мл.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • кукурузный крахмал — 4 ст. л.;
  • ванильный сахар — 8 г;
  • греческий йогурт — 4 ст. л.;
  • белый шоколад — 60 г.

Способ приготовления

Печенье измельчить в блендере до крошки. Добавить растопленное масло и молоко, перемешать руками. В разъемную форму диаметром 20 см, установленную на плоскую тарелку, выложить большую часть смеси, плотно прижимая ко дну.

торт без випічки за 15 хвилин
Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

В кастрюлю с толстым дном влить молоко, всыпать сахар и крахмал, хорошо перемешать. Поставить на огонь и постоянно мешать, пока масса не загустеет. Снять с плиты, добавить ванильный сахар, йогурт и кусочки белого шоколада. Перемешать лопаткой до однородной консистенции и вылить крем в форму.

простий торт без випічки за 15 хвилин
Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Посыпать торт остатками крошки из печенья и поставить в холодильник минимум на 4 часа. После охлаждения десерт готов к подаче.

смачний торт без випічки за 15 хвилин
Готовый десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Нежный, воздушный и очень вкусный торт без выпечки обязательно станет любимым даже у самых требовательных сладкоежек.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Рецепт торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

десерт торт рецепт Наполеон медовик без выпечки
