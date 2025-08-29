Торт без випічки за 15 хвилин — ніжний і смачніший за класичні десерти

Торт без випічки. Фото: gospodynka.com.ua

Цей торт без випічки готується всього за 15 хвилин, а смакує так, що легко затьмарить навіть класичні десерти. Ніжний крем з йогуртом і білим шоколадом у поєднанні з печивною основою створюють ідеальний десерт до чаю. Спробуйте приготувати й переконаєтеся, що такий смак закохує з першого шматочка.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

печиво — 160 г;

масло розтоплене — 4 ст. л.;

молоко — 2 ст. л.

Для приготування крему:

молоко — 500 мл.;

цукор — 2 ст. л.;

кукурудзяний крохмаль — 4 ст. л.;

ванільний цукор — 8 г;

грецький йогурт — 4 ст. л.;

білий шоколад — 60 г.

Спосіб приготування

Печиво подрібнити у блендері до крихти. Додати розтоплене масло та молоко, перемішати руками. У роз’ємну форму діаметром 20 см, встановлену на плоску тарілку, викласти більшу частину суміші, щільно притискаючи до дна.

Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

У каструлю з товстим дном влити молоко, всипати цукор та крохмаль, добре перемішати. Поставити на вогонь і постійно мішати, доки маса не загусне. Зняти з плити, додати ванільний цукор, йогурт та шматочки білого шоколаду. Перемішати лопаткою до однорідної консистенції й вилити крем у форму.

Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Посипати торт залишками крихти з печива та поставити в холодильник щонайменше на 4 години. Після охолодження десерт готовий до подачі.

Готовий десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Ніжний, повітряний і дуже смачний торт без випічки обов’язково стане улюбленим навіть у найвибагливіших ласунів.

