Торт за 15 хвилин без випічки — смачніше "Наполеона" і "Медовика"

29 серпня 2025 03:00
Юлія Щербак
Юлія Щербак
Редактор
Торт без випічки за 15 хвилин — ніжний і смачніший за класичні десерти
Торт без випічки. Фото: gospodynka.com.ua
Юлія Щербак
Юлія Щербак
Редактор

Цей торт без випічки готується всього за 15 хвилин, а смакує так, що легко затьмарить навіть класичні десерти. Ніжний крем з йогуртом і білим шоколадом у поєднанні з печивною основою створюють ідеальний десерт до чаю. Спробуйте приготувати й переконаєтеся, що такий смак закохує з першого шматочка.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • печиво — 160 г;
  • масло розтоплене — 4 ст. л.;
  • молоко — 2 ст. л.

Для приготування крему:

  • молоко — 500 мл.;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • кукурудзяний крохмаль — 4 ст. л.;
  • ванільний цукор — 8 г;
  • грецький йогурт — 4 ст. л.;
  • білий шоколад — 60 г.

Спосіб приготування

Печиво подрібнити у блендері до крихти. Додати розтоплене масло та молоко, перемішати руками. У роз’ємну форму діаметром 20 см, встановлену на плоску тарілку, викласти більшу частину суміші, щільно притискаючи до дна.

торт без випічки за 15 хвилин
Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

У каструлю з товстим дном влити молоко, всипати цукор та крохмаль, добре перемішати. Поставити на вогонь і постійно мішати, доки маса не загусне. Зняти з плити, додати ванільний цукор, йогурт та шматочки білого шоколаду. Перемішати лопаткою до однорідної консистенції й вилити крем у форму.

простий торт без випічки за 15 хвилин
Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Посипати торт залишками крихти з печива та поставити в холодильник щонайменше на 4 години. Після охолодження десерт готовий до подачі.

смачний торт без випічки за 15 хвилин
Готовий десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Ніжний, повітряний і дуже смачний торт без випічки обов’язково стане улюбленим навіть у найвибагливіших ласунів.

Наша добірка найпопулярнішим та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Рецепт торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера. 

десерт торт рецепт Наполеон медовик без випічки
