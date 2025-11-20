Турецкий десерт за 5 минут без духовки — рецепт приготовления с фото и быстрое печенье

Турецкий десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Турецкий десерт за 5 минут без духовки дарит невероятный вкус и легкость в приготовлении. Только мука, горячая вода и немного масла — и вы получаете нежное печенье с золотистой корочкой. Десерт получается ароматным, аппетитным и станет любимым.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

вода — 300 мл.;

сахар — 1 ст. л.;

соль — щепотка;

ванилин — щепотка;

сливочное масло — 2 ст. л.;

мука — 300 г;

растительное масло для жарки — по необходимости.

Способ приготовления

В кастрюлю с толстым дном влить воду, добавить сахар, соль, ванилин и сливочное масло. Нагревать на среднем огне, постоянно помешивая, пока масло растает и смесь закипит.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Всыпать муку и активно перемешивать до образования однородного состояния.

Приготовление десерта. Фото: gospodynka.com.ua

Немного охладить тесто, вымесить руками до гладкости. Используя кондитерский мешок с насадкой, выдавить тесто в длинные полоски на доску. Соединить края полосок, формируя печенье.

Десерт с шоколадом. Фото: gospodynka.com.ua

На разогретой сковороде с достаточным количеством масла обжаривать полоски с обеих сторон до золотистой корочки. Подавать, посыпав сахарной пудрой или с растопленным шоколадом.

