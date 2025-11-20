Видео
Видео

Вкус Турецкий десерт за 5 минут — только мука + горячая вода

Турецкий десерт за 5 минут — только мука + горячая вода

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 03:04
обновлено: 18:58
Турецкий десерт за 5 минут без духовки — рецепт приготовления с фото и быстрое печенье
Турецкий десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Турецкий десерт за 5 минут без духовки дарит невероятный вкус и легкость в приготовлении. Только мука, горячая вода и немного масла — и вы получаете нежное печенье с золотистой корочкой. Десерт получается ароматным, аппетитным и станет любимым.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • вода — 300 мл.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • соль — щепотка;
  • ванилин — щепотка;
  • сливочное масло — 2 ст. л.;
  • мука — 300 г;
  • растительное масло для жарки — по необходимости.

Способ приготовления

В кастрюлю с толстым дном влить воду, добавить сахар, соль, ванилин и сливочное масло. Нагревать на среднем огне, постоянно помешивая, пока масло растает и смесь закипит.

турецький рецепт
Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Всыпать муку и активно перемешивать до образования однородного состояния.

рецепт турецького десерта
Приготовление десерта. Фото: gospodynka.com.ua

Немного охладить тесто, вымесить руками до гладкости. Используя кондитерский мешок с насадкой, выдавить тесто в длинные полоски на доску. Соединить края полосок, формируя печенье.

простий турецький десерт за 5 хвилин
Десерт с шоколадом. Фото: gospodynka.com.ua

На разогретой сковороде с достаточным количеством масла обжаривать полоски с обеих сторон до золотистой корочки. Подавать, посыпав сахарной пудрой или с растопленным шоколадом.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

сладости десерт рецепт печенье тесто
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
