Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Турецький десерт за 5 хвилин — тільки борошно + гаряча вода

Турецький десерт за 5 хвилин — тільки борошно + гаряча вода

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 03:04
Оновлено: 18:58
Турецький десерт за 5 хвилин без духовки — рецепт приготування з фото та швидке печиво
Турецький десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Турецький десерт за 5 хвилин без духовки дарує неймовірний смак і легкість у приготуванні. Тільки борошно, гаряча вода та трохи масла — і ви отримуєте ніжне печиво з золотистою скоринкою. Десерт виходить ароматним, апетитним і стане улюбленим.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • вода — 300 мл.;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • сіль — дрібка;
  • ванілін — дрібка;
  • вершкове масло — 2 ст. л.;
  • борошно — 300 г;
  • рослинна олія для смаження — за потребою.

Спосіб приготування

У каструлю з товстим дном влити воду, додати цукор, сіль, ванілін та вершкове масло. Нагрівати на середньому вогні, постійно помішуючи, доки масло розтане і суміш закипить. 

турецький рецепт
Пригтування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Всипати борошно та активно перемішувати до утворення однорідного стану.

рецепт турецького десерта
Приготування десерту. Фото: gospodynka.com.ua

Трохи охолодити тісто, вимісити руками до гладкості. Використовуючи кондитерський мішок з насадкою, видавити тісто у довгі смужки на дошку. З’єднати краї смужок, формуючи печиво.

простий турецький десерт за 5 хвилин
Десерт з шоколадом. Фото: gospodynka.com.ua

На розігрітій сковороді з достатньою кількістю олії обсмажувати смужки з обох боків до золотистої скоринки. Подавати, посипавши цукровою пудрою або з розтопленим шоколадом.

Наша добірка найпопулярнішим та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

солодощі десерт рецепт печиво тісто
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації