Турецький десерт за 5 хвилин без духовки — рецепт приготування з фото та швидке печиво

Турецький десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Турецький десерт за 5 хвилин без духовки дарує неймовірний смак і легкість у приготуванні. Тільки борошно, гаряча вода та трохи масла — і ви отримуєте ніжне печиво з золотистою скоринкою. Десерт виходить ароматним, апетитним і стане улюбленим.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

вода — 300 мл.;

цукор — 1 ст. л.;

сіль — дрібка;

ванілін — дрібка;

вершкове масло — 2 ст. л.;

борошно — 300 г;

рослинна олія для смаження — за потребою.

Спосіб приготування

У каструлю з товстим дном влити воду, додати цукор, сіль, ванілін та вершкове масло. Нагрівати на середньому вогні, постійно помішуючи, доки масло розтане і суміш закипить.

Пригтування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Всипати борошно та активно перемішувати до утворення однорідного стану.

Приготування десерту. Фото: gospodynka.com.ua

Трохи охолодити тісто, вимісити руками до гладкості. Використовуючи кондитерський мішок з насадкою, видавити тісто у довгі смужки на дошку. З’єднати краї смужок, формуючи печиво.

Десерт з шоколадом. Фото: gospodynka.com.ua

На розігрітій сковороді з достатньою кількістю олії обсмажувати смужки з обох боків до золотистої скоринки. Подавати, посипавши цукровою пудрою або з розтопленим шоколадом.

