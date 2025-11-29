Видео
Главная Вкус Творожный пляцок с маком и шоколадом — украинский десерт

Творожный пляцок с маком и шоколадом — украинский десерт

Ua ru
Дата публикации 29 ноября 2025 03:04
Творожный пляцок с маком и шоколадом — украинский рецепт десерта
Творожный пирог. Фото: smakuiemo.com.ua

Творожный пляцок с маком и шоколадом — это сочетание нежного творога, насыщенного шоколада и ароматного мака, которое делает десерт особенным. Всего несколько простых шагов, и на вашем столе появляется праздничная выпечка, которая тает во рту.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • мак — 150 г;
  • сахар — 60 г;
  • горячее молоко — 100 мл.

Шоколадный слой:

  • яйца — 4 шт.;
  • сахар — 80 г;
  • сметана — 200 г;
  • какао — 60 г;
  • мука — 180 г;
  • разрыхлитель теста — 2 ч. л.

Творожная масса:

  • творог домашний — 1 кг;
  • яйца — 4 шт.;
  • сахар — 150 г;
  • сметана — 120 г;
  • цедра лимона — 1 шт.;
  • крахмал — 50 г;
  • молоко — 50 мл.

Способ приготовления

Для начала приготовить маковую начинку. Мак высыпать в миску, добавить сахар, перемешать и залить горячим молоком. Накрыть крышкой и оставить настаиваться на 20-30 минут.

сирний пляцок з маком
Молоко и мак. Фото: smakuiemo.com.ua

Далее приготовить шоколадный слой: взбить яйца с сахаром и сметаной до однородности, добавить какао, муку и разрыхлитель. Перемешать до гладкой консистенции. Подготовленную форму для выпекания застелить пергаментом и вылить шоколадное тесто, разравнивая лопаткой.

рецепт сирної запіканки
Приготовление теста. Фото: smakuiemo.com.ua

Домашний творог взбить блендером с яйцами, сахаром, сметаной и цедрой лимона до кремообразной текстуры. Крахмал развести в молоке и добавляю в творожную массу, перемешать еще раз.

український пляцок з маком
Маковая начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Творожную массу разделить на две части. В одну часть добавить настаиваемый мак и тщательно перемешать. На шоколадный слой аккуратно выложить светлую творожную массу, разровнять, сверху распределить творожно-маковую массу.

смачний пляцок з сиром та маком
Готовый десерт. Фото: smakuiemo.com.ua

Выпекать в разогретой духовке при 160 °C около 60 минут до золотистой корочки.

пирог рецепт выпечка творог Украинская кухня
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
