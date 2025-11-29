Творожный пляцок с маком и шоколадом — украинский рецепт десерта

Творожный пирог. Фото: smakuiemo.com.ua

Творожный пляцок с маком и шоколадом — это сочетание нежного творога, насыщенного шоколада и ароматного мака, которое делает десерт особенным. Всего несколько простых шагов, и на вашем столе появляется праздничная выпечка, которая тает во рту.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

мак — 150 г;

сахар — 60 г;

горячее молоко — 100 мл.

Шоколадный слой:

яйца — 4 шт.;

сахар — 80 г;

сметана — 200 г;

какао — 60 г;

мука — 180 г;

разрыхлитель теста — 2 ч. л.

Творожная масса:

творог домашний — 1 кг;

яйца — 4 шт.;

сахар — 150 г;

сметана — 120 г;

цедра лимона — 1 шт.;

крахмал — 50 г;

молоко — 50 мл.

Способ приготовления

Для начала приготовить маковую начинку. Мак высыпать в миску, добавить сахар, перемешать и залить горячим молоком. Накрыть крышкой и оставить настаиваться на 20-30 минут.

Молоко и мак. Фото: smakuiemo.com.ua

Далее приготовить шоколадный слой: взбить яйца с сахаром и сметаной до однородности, добавить какао, муку и разрыхлитель. Перемешать до гладкой консистенции. Подготовленную форму для выпекания застелить пергаментом и вылить шоколадное тесто, разравнивая лопаткой.

Приготовление теста. Фото: smakuiemo.com.ua

Домашний творог взбить блендером с яйцами, сахаром, сметаной и цедрой лимона до кремообразной текстуры. Крахмал развести в молоке и добавляю в творожную массу, перемешать еще раз.

Маковая начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Творожную массу разделить на две части. В одну часть добавить настаиваемый мак и тщательно перемешать. На шоколадный слой аккуратно выложить светлую творожную массу, разровнять, сверху распределить творожно-маковую массу.

Готовый десерт. Фото: smakuiemo.com.ua

Выпекать в разогретой духовке при 160 °C около 60 минут до золотистой корочки.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.