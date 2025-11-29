Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Сирний пляцок із маком і шоколадом — український десерт

Сирний пляцок із маком і шоколадом — український десерт

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 03:04
Сирний пляцок із маком і шоколадом — український рецепт десерту
Сирний пляцок. Фото: smakuiemo.com.ua

Сирний пляцок із маком і шоколадом — це поєднання ніжного сиру, насиченого шоколаду та ароматного маку, яке робить десерт особливим. Лише кілька простих кроків, і на вашому столі з’являється святкова випічка, що тане у роті.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • мак — 150 г;
  • цукор — 60 г;
  • гаряче молоко — 100 мл.

Шоколадний шар:

  • яйця — 4 шт.;
  • цукор — 80 г;
  • сметана — 200 г;
  • какао — 60 г;
  • борошно — 180 г;
  • розпушувач тіста — 2 ч. л.

Сирна маса:

  • домашній сир — 1 кг;
  • яйця — 4 шт.;
  • цукор — 150 г;
  • сметана — 120 г;
  • цедра лимона — 1 шт.;
  • крохмаль — 50 г;
  • молоко — 50 мл.

Спосіб приготування

Для початку приготувати макову начинку. Мак висипати у миску, додати цукор, перемішати та залити гарячим молоком. Накрити кришкою та залишити настоюватися на 20–30 хвилин.

сирний пляцок з маком
Молоко та мак. Фото: smakuiemo.com.ua

Далі приготувати шоколадний шар: збити яйця з цукром і сметаною до однорідності, додати какао, борошно та розпушувач. Перемішати до гладкої консистенції. Підготовлену форму для випікання застелити пергаментом і вилити шоколадне тісто, розрівнюючи лопаткою.

рецепт сирної запіканки
Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

Домашній сир збити блендером із яйцями, цукром, сметаною та цедрою лимона до кремоподібної текстури. Крохмаль розвести в молоці та додаю в сирну масу, перемішати ще раз.

український пляцок з маком
Макова начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Сирну масу розділити на дві частини. В одну частину додати настоюваний мак і ретельно перемішати. На шоколадний шар акуратно викласти світлу сирну масу, розрівняти, зверху розподілити сирно-макову масу.

смачний пляцок з сиром та маком
Готовий десерт. Фото: smakuiemo.com.ua

Випікати у розігрітій духовці при 160 °C близько 60 хвилин до золотистої скоринки.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

пиріг рецепт випічка кисломолочний сир Українська кухня
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації