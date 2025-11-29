Сирний пляцок із маком і шоколадом — український рецепт десерту

Сирний пляцок. Фото: smakuiemo.com.ua

Сирний пляцок із маком і шоколадом — це поєднання ніжного сиру, насиченого шоколаду та ароматного маку, яке робить десерт особливим. Лише кілька простих кроків, і на вашому столі з’являється святкова випічка, що тане у роті.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

мак — 150 г;

цукор — 60 г;

гаряче молоко — 100 мл.

Шоколадний шар:

яйця — 4 шт.;

цукор — 80 г;

сметана — 200 г;

какао — 60 г;

борошно — 180 г;

розпушувач тіста — 2 ч. л.

Сирна маса:

домашній сир — 1 кг;

яйця — 4 шт.;

цукор — 150 г;

сметана — 120 г;

цедра лимона — 1 шт.;

крохмаль — 50 г;

молоко — 50 мл.

Спосіб приготування

Для початку приготувати макову начинку. Мак висипати у миску, додати цукор, перемішати та залити гарячим молоком. Накрити кришкою та залишити настоюватися на 20–30 хвилин.

Молоко та мак. Фото: smakuiemo.com.ua

Далі приготувати шоколадний шар: збити яйця з цукром і сметаною до однорідності, додати какао, борошно та розпушувач. Перемішати до гладкої консистенції. Підготовлену форму для випікання застелити пергаментом і вилити шоколадне тісто, розрівнюючи лопаткою.

Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

Домашній сир збити блендером із яйцями, цукром, сметаною та цедрою лимона до кремоподібної текстури. Крохмаль розвести в молоці та додаю в сирну масу, перемішати ще раз.

Макова начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Сирну масу розділити на дві частини. В одну частину додати настоюваний мак і ретельно перемішати. На шоколадний шар акуратно викласти світлу сирну масу, розрівняти, зверху розподілити сирно-макову масу.

Готовий десерт. Фото: smakuiemo.com.ua

Випікати у розігрітій духовці при 160 °C близько 60 хвилин до золотистої скоринки.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття.

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт.

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди.

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів.

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми.

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт.

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше.

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.