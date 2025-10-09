Одесская вертута без дрожжей — усовершенствованный рецепт выпечки с нектаринами

Одесская вертута. Фото: smakuiemo.com.ua

Эту выпечку в Одессе готовили еще наши бабушки, но современная версия имеет свой секрет — водка в тесте делает его идеально хрустящим и пластичным. Внутри сочная фруктовая начинка из нектаринов, которая пахнет летом даже осенью. Такая вертута не уступает лучшим десертам из кондитерской.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

яйцо — 1 шт.;

масло — 120 мл.;

кипяток — 120 мл.;

мука — 350 г;

водка — 15 мл.;

сахар — 15 г;

соль — 2 г.

Для начинки:

нектарин — 800 г;

сахар — 50 г;

крахмал — 50 г.

Для смазывания:

яйцо — 1 шт.

Способ приготовления

В глубокой миске взбить яйцо с сахаром и солью. Влить растительное масло и водку — именно она сделает тесто нежным и пластичным, без избыточной жесткости. Затем постепенно добавить кипяток, вливая его тонкой струйкой и постоянно перемешивая ложкой.

Приготовление теста. Фото: smakuiemo.com.ua

Далее всыпать муку и замесить эластичное, мягкое тесто, которое не липнет к рукам. Накрыть пленкой и оставить "отдохнуть" на 30 минут — за это время оно станет еще более податливым и легче будет раскатываться.

Тесто и начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Нектарины помыть, вынуть косточки и нарезать кубиками. Смешать с сахаром и крахмалом, чтобы фрукты не пустили лишний сок во время выпекания. По желанию можно добавить щепотку корицы или несколько капель ванильного экстракта — аромат станет еще более выразительным.

Приготовление выпечки. Фото: smakuiemo.com.ua

Тесто разделить на две или три части. Каждую тонко раскатать на присыпанной мукой поверхности. Выложить ровным слоем начинку, оставив края свободными. Осторожно свернуть в рулет и плотно защипнуть края, чтобы сок не вытекал.

Готовая выпечка. Фото: smakuiemo.com.ua

Выложить вертуту на застеленный пергаментом противень в форме спирали или прямой "колбаски". Смазать взбитым яйцом — это обеспечит красивую золотистую корочку. Поставить противень в разогретую до 180°C духовку. Выпекать 35-40 минут до румяности. Готовая вертута имеет приятный аромат фруктов и легкий карамельный оттенок на поверхности.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.