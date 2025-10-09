Одеська вертута без дріжджів — вдосконалений рецепт випічки з нектаринами

Одеська вертута. Фото: smakuiemo.com.ua

Цю випічку в Одесі готували ще наші бабусі, але сучасна версія має свій секрет — горілка в тісті робить його ідеально хрустким і пластичним. Усередині соковита фруктова начинка з нектаринів, яка пахне літом навіть восени. Така вертута не поступається найкращим десертам з кондитерської.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

яйце — 1 шт.;

олія — 120 мл.;

окріп — 120 мл.;

борошно — 350 г;

горілка — 15 мл.;

цукор — 15 г;

сіль — 2 г.

Для начинки:

нектарин — 800 г;

цукор — 50 г;

крохмаль — 50 г.

Для змащування:

яйце — 1 шт.

Спосіб приготування

У глибокій мисці збити яйце з цукром і сіллю. Влити олію та горілку — саме вона зробить тісто ніжним і пластичним, без надлишкової жорсткості. Потім поступово додати окріп, вливаючи його тонкою цівкою та постійно перемішуючи ложкою.

Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

Далі всипати борошно й замісити еластичне, м’яке тісто, яке не липне до рук. Накрити плівкою та залишити "відпочити" на 30 хвилин — за цей час воно стане ще податливішим і легше розкатуватиметься.

Тісто та начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Нектарини помити, вийняти кісточки й нарізати кубиками. Змішати з цукром і крохмалем, щоб фрукти не пустили зайвий сік під час випікання. За бажанням можна додати дрібку кориці або кілька крапель ванільного екстракту — аромат стане ще виразнішим.

Приготування випічки. Фото: smakuiemo.com.ua

Тісто розділити на дві або три частини. Кожну тонко розкачати на присипаній борошном поверхні. Викласти рівним шаром начинку, залишивши краї вільними. Обережно згорнути у рулет і щільно защипнути краї, щоб сік не витікав.

Готова випічка. Фото: smakuiemo.com.ua

Викласти вертуту на застелене пергаментом деко у формі спіралі або прямої "ковбаски". Змастити збитим яйцем — це забезпечить красиву золотисту скоринку. Поставити деко у розігріту до 180°C духовку. Випікати 35–40 хвилин до рум’яності. Готова вертута має приємний аромат фруктів і легкий карамельний відтінок на поверхні.

