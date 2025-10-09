Відео
Дата публікації: 9 жовтня 2025 03:04
Одеська вертута без дріжджів — вдосконалений рецепт випічки з нектаринами
Одеська вертута. Фото: smakuiemo.com.ua

Цю випічку в Одесі готували ще наші бабусі, але сучасна версія має свій секрет — горілка в тісті робить його ідеально хрустким і пластичним. Усередині соковита фруктова начинка з нектаринів, яка пахне літом навіть восени. Така вертута не поступається найкращим десертам з кондитерської.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яйце — 1 шт.;
  • олія — 120 мл.;
  • окріп — 120 мл.;
  • борошно — 350 г;
  • горілка — 15 мл.;
  • цукор — 15 г;
  • сіль — 2 г.

Для начинки:

  • нектарин — 800 г;
  • цукор — 50 г;
  • крохмаль — 50 г.

Для змащування:

  • яйце — 1 шт.

Спосіб приготування

У глибокій мисці збити яйце з цукром і сіллю. Влити олію та горілку — саме вона зробить тісто ніжним і пластичним, без надлишкової жорсткості. Потім поступово додати окріп, вливаючи його тонкою цівкою та постійно перемішуючи ложкою.

рецепт вертути
Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

Далі всипати борошно й замісити еластичне, м’яке тісто, яке не липне до рук. Накрити плівкою та залишити "відпочити" на 30 хвилин — за цей час воно стане ще податливішим і легше розкатуватиметься.

рецепт одеської вертути
Тісто та начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Нектарини помити, вийняти кісточки й нарізати кубиками. Змішати з цукром і крохмалем, щоб фрукти не пустили зайвий сік під час випікання. За бажанням можна додати дрібку кориці або кілька крапель ванільного екстракту — аромат стане ще виразнішим.

простий рецепт випічки
Приготування випічки. Фото: smakuiemo.com.ua

Тісто розділити на дві або три частини. Кожну тонко розкачати на присипаній борошном поверхні. Викласти рівним шаром начинку, залишивши краї вільними. Обережно згорнути у рулет і щільно защипнути краї, щоб сік не витікав.

смачна та проста випічка
Готова випічка. Фото: smakuiemo.com.ua

Викласти вертуту на застелене пергаментом деко у формі спіралі або прямої "ковбаски". Змастити збитим яйцем — це забезпечить красиву золотисту скоринку. Поставити деко у розігріту до 180°C духовку. Випікати 35–40 хвилин до рум’яності. Готова вертута має приємний аромат фруктів і легкий карамельний відтінок на поверхні.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

десерт рецепт випічка тісто нектарин
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
