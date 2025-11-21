Видео
Дата публикации 21 ноября 2025 03:04
обновлено: 18:40
Торт Люкс без муки за 15 минут — быстрый рецепт приготовления
Торт "Люкс". Фото: gospodynka.com.ua

Торт "Люкс" без муки — это идеальный вариант для тех, кто любит быстрые и эффектные десерты с насыщенным вкусом. Нежный шоколадный бисквит в сочетании с воздушным кремом создает структуру, которая буквально тает во рту. Такой торт легко станет главной сладкой изюминкой любого застолья, ведь готовится он удивительно просто и быстро.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • яйца — 5 шт.;
  • соль — щепотка;
  • сахар — 180 г;
  • какао — 60 г;
  • картофельный крахмал — 30 г;
  • сметана или маскарпоне — 500 г;
  • сгущенное молоко — ½ б;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • кофе, сироп или молоко — для пропитки коржей.

Способ приготовления

Отделить белки от желтков, чтобы бисквит получился легким и равномерно поднялся без использования разрыхлителей. Взбить белки со щепоткой соли на низкой скорости до появления легкой пены, постепенно добавить сахар и увеличить скорость до максимальной, доводя массу до блестящего состояния с устойчивыми пиками. Ввести желтки по одному, сохраняя нежную структуру.

рецепт шоколадного торта
Шоколадные коржи. Фото: gospodynka.com.ua

Смешать какао с крахмалом, порциями добавить сухие ингредиенты к взбитой массе и осторожно перемешать движениями снизу вверх. Выложить тесто в форму 36×26 см, разровнять поверхность и выпекать 8-10 минут при температуре 200°C. После выпекания оставить бисквит в форме на несколько минут, далее перевернуть на решетку, охладить и снять бумагу. Охлажденный корж разрезать на две части, а каждую — еще на два тонких слоя.

рецепт смачного торта
Коржи и крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема взять охлажденный маскарпоне или густую сметану, взбить до нежной однородной консистенции, добавить сгущенное молоко и ванильный сахар. Взбить еще несколько минут, чтобы получить воздушный устойчивый крем.

простий рецепт торта без борошна
Готовый торт. Фото: gospodynka.com.ua

Каждый слой бисквита пропитать кофе, сиропом или молоком, по желанию добавить немного коньяка. Распределить крем между слоями, оставив часть для украшения. Обмазать верх и бока торта, украсить крошкой с обрезанных краев. Остальной крем отсадить с помощью кондитерского мешка для завершающего декора. Торт оставить охлаждаться, чтобы он хорошо стабилизировался и стал особенно нежным.

десерт торт рецепт крем для торта без муки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
