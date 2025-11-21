Торт Люкс без борошна за 15 хвилин — швидкий рецепт приготування

Торт "Люкс". Фото: gospodynka.com.ua

Торт "Люкс" без борошна — це ідеальний варіант для тих, хто любить швидкі та ефектні десерти з насиченим смаком. Ніжний шоколадний бісквіт у поєднанні з повітряним кремом створює структуру, яка буквально тане в роті. Такий торт легко стане головною солодкою родзинкою будь-якого застілля, адже готується він напрочуд просто і швидко.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

яйця — 5 шт.;

сіль — дрібка;

цукор — 180 г.;

какао — 60 г.;

картопляний крохмаль — 30 г.;

сметана або маскарпоне — 500 г.;

згущене молоко — ½ б.;

ванільний цукор — 10 г.;

кава, сироп або молоко — для просочування коржів.

Спосіб приготування

Відокремити білки від жовтків, щоб бісквіт вийшов легким і рівномірно піднявся без використання розпушувачів. Збити білки з дрібкою солі на низькій швидкості до появи легкої піни, поступово додати цукор і збільшити швидкість до максимальної, доводячи масу до блискучого стану зі стійкими піками. Ввести жовтки по одному, зберігаючи ніжну структуру.

Шоколадні коржі. Фото: gospodynka.com.ua

Змішати какао з крохмалем, порціями додати сухі інгредієнти до збитої маси та обережно перемішати рухами знизу вгору. Викласти тісто у форму 36×26 см, розрівняти поверхню й випікати 8–10 хвилин при температурі 200°C. Після випікання залишити бісквіт у формі на кілька хвилин, далі перевернути на решітку, охолодити та зняти папір. Охолоджений корж розрізати на дві частини, а кожну — ще на два тонкі шари.

Коржі та крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Для крему взяти охолоджений маскарпоне або густу сметану, збити до ніжної однорідної консистенції, додати згущене молоко та ванільний цукор. Збити ще кілька хвилин, щоб отримати повітряний стійкий крем.

Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Кожен шар бісквіту просочити кавою, сиропом або молоком, за бажанням додати трохи коньяку. Розподілити крем між шарами, залишивши частину для оздоблення. Обмазати верх і боки торта, прикрасити крихтою з обрізаних країв. Решту крему відсадити за допомогою кондитерського мішка для завершального декору. Торт залишити охолоджуватися, щоб він добре стабілізувався і став особливо ніжним.

