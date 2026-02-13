Рецепты для романтического ужина на 14 февраля от Евгения Клопотенко — фото

Романтический ужин. Фото: Freepik

Романтический ужин должен быть легким, изысканным и продуманным до мелочей. Именно поэтому стоит обратить внимание на рецепты от Евгения Клопотенко, которые сочетают простоту приготовления и ресторанный результат. Закуска с авокадо и грибами, паста с креветками в нежном сливочном соусе и классическое тирамису создают гармоничное меню для особого вечера. Такие блюда помогут превратить 14 февраля в настоящий гастрономический праздник.

Рецепт опубликовали Кlopotenko.com, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Бутерброды с авокадо и грибами

Бутерброды с авокадо и грибами. Фото: klopotenko.com

Вам понадобится:

гречневый багет — 1 шт.;

авокадо — 1 шт.;

лимонный сок — 1 ст. л.;

оливковое масло — 1 ст. л.;

соль — по вкусу;

шампиньоны — 150 г;

растительное масло — 1 ст. л.;

микрогрин редьки — по вкусу.

Способ приготовления

Нарезать гречневый багет на ровные ломтики и выложить на противень. Подсушить в духовке при температуре 180 °C в течение 7-10 минут до легкой хрустящей корочки.

Разрезать авокадо, вынуть мякоть и размять вилкой до кремовой консистенции. Добавить лимонный сок, оливковое масло и соль, тщательно перемешать до однородности.

Нарезать шампиньоны тонкими слайсами. Обжарить на разогретой сковороде с растительным маслом до готовности и легкой румяности.

Смазать подсушенные ломтики багета авокадовой намазкой, выложить сверху обжаренные грибы и украсить микрогрином редьки. Подавать сразу после приготовления.

Паста с креветками в сливочном соусе

Паста с креветками в сливочном соусе. Фото: klopotenko.com

Вам понадобится:

спагетти — 500 г;

хвосты тигровых креветок — 300 г;

растительное масло — 2 ст. л.;

чеснок — 3 зубчика;

сливки 30-33 % — 200 мл.;

пармезан — 50 г;

петрушка — по вкусу;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу.

Способ приготовления

Вскипятить большое количество воды, добавить соль и опустить спагетти. Варить согласно инструкции на упаковке, сократив время приготовления на 1 минуту, чтобы паста осталась слегка упругой внутри.

Разморозить креветки, при необходимости очистить. Чеснок очистить и слегка раздавить плоской стороной ножа.

Разогреть сковороду с маслом, добавить чеснок и креветки. Готовить на среднем огне 2-3 минуты.

Добавить сливки и прогреть. Всыпать половину натертого пармезана, перемешать до загустения соуса. Добавить соль и черный перец по вкусу.

Переложить отваренные спагетти к соусу, перемешать и готовить вместе еще 1 минуту. Перед подачей добавить измельченную петрушку и посыпать оставшимся пармезаном. Подавать сразу после приготовления.

Тирамису с маскарпоне

Тирамису с маскарпоне. Фото: klopotenko.com

Вам понадобится:

сыр маскарпоне — 500 г;

готовый кофе — 300 мл.;

ром или коньяк — 50 мл.;

сливки 33 % — 500 мл.;

желтки — 8 шт.;

сахар — 8 ст. л.;

печенье савоярди — 200 г;

какао-порошок — 2 ст. л.

Способ приготовления

Приготовить кофе и охладить до комнатной температуры. Добавить ром или коньяк, перемешать.

Отделить желтки и соединить с сахаром в жаростойкой миске. Поставить на паровую баню и взбивать до побеления и загустения массы. Снять с бани и продолжить перемешивать еще 30-40 секунд, после чего охладить. Взбить холодные сливки до устойчивых пиков.

Соединить желтковую массу с маскарпоне, растереть до гладкости. Осторожно добавить взбитые сливки и перемешать лопаткой до однородного крема.

Выложить часть крема на дно формы. Савоярди быстро окунуть в кофе на 1 секунду и выложить слоем. Чередовать слои печенья и крема, завершить кремом.

Поставить десерт в холодильник минимум на 3 часа или на ночь для стабилизации. Перед подачей посыпать какао-порошком.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

Ваша пробная версия Premium закончилась