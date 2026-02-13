Рецепти для романтичної вечері на 14 лютого від Євгена Клопотенка — фото

Романтична вечеря. Фото: Freepik

Романтична вечеря має бути легкою, вишуканою та продуманою до дрібниць. Саме тому варто звернути увагу на рецепти від Євгена Клопотенка, які поєднують простоту приготування та ресторанний результат. Закуска з авокадо та грибами, паста з креветками у ніжному вершковому соусі й класичне тірамісу створюють гармонійне меню для особливого вечора. Такі страви допоможуть перетворити 14 лютого на справжнє гастрономічне свято.

Рецепт опублікували Кlopotenko.com, передає Новини.LIVE.

Канапки з авокадо та грибами

Канапки з авокадо та грибами. Фото: klopotenko.com

Вам знадобиться:

гречаний багет — 1 шт.;

авокадо — 1 шт.;

лимонний сік — 1 ст. л.;

оливкова олія — 1 ст. л.;

сіль — за смаком;

шампіньйони — 150 г;

рослинна олія — 1 ст. л.;

мікрогрін редьки — за смаком.

Спосіб приготування

Нарізати гречаний багет на рівні скибки та викласти на деко. Підсушити у духовці при температурі 180 °C протягом 7–10 хвилин до легкої хрусткої скоринки.

Розрізати авокадо, вийняти м’якуш та розім’яти виделкою до кремової консистенції. Додати лимонний сік, оливкову олію та сіль, ретельно перемішати до однорідності.

Нарізати шампіньйони тонкими слайсами. Обсмажити на розігрітій сковороді з рослинною олією до готовності та легкої рум’яності.

Змастити підсушені скибки багета авокадовою намазкою, викласти зверху обсмажені гриби та прикрасити мікрогріном редьки. Подавати одразу після приготування.

Паста з креветками у вершковому соусі

Паста з креветками у вершковому соусі. Фото: klopotenko.com

Вам знадобиться:

спагеті — 500 г;

хвости тигрових креветок — 300 г;

рослинна олія — 2 ст. л.;

часник — 3 зубчики;

вершки 30–33 % — 200 мл.;

пармезан — 50 г;

петрушка — за смаком;

сіль — за смаком;

чорний перець — за смаком.

Спосіб приготування

Закип’ятити велику кількість води, додати сіль та опустити спагеті. Варити згідно з інструкцією на упаковці, скоротивши час приготування на 1 хвилину, щоб паста залишилася злегка пружною всередині.

Розморозити креветки, за потреби очистити. Часник очистити та злегка роздушити пласкою стороною ножа.

Розігріти сковороду з олією, додати часник і креветки. Готувати на середньому вогні 2–3 хвилини.

Додати вершки та прогріти. Всипати половину натертого пармезану, перемішати до загущення соусу. Додати сіль і чорний перець за смаком.

Перекласти відварені спагеті до соусу, перемішати та готувати разом ще 1 хвилину. Перед подачею додати подрібнену петрушку та посипати рештою пармезану. Подавати одразу після приготування.

Тірамісу з маскарпоне

Тірамісу з маскарпоне. Фото: klopotenko.com

Вам знадобиться:

сир маскарпоне — 500 г;

готова кава — 300 мл.;

ром або коньяк — 50 мл.;

вершки 33 % — 500 мл.;

жовтки — 8 шт.;

цукор — 8 ст. л.;

печиво савоярді — 200 г;

какао-порошок — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Приготувати каву та охолодити до кімнатної температури. Додати ром або коньяк, перемішати.

Відокремити жовтки та з’єднати з цукром у жаростійкій мисці. Поставити на парову баню та збивати до побіління й загущення маси. Зняти з бані та продовжити перемішувати ще 30–40 секунд, після чого охолодити. Збити холодні вершки до стійких піків.

З’єднати жовткову масу з маскарпоне, розтерти до гладкості. Обережно додати збиті вершки та перемішати лопаткою до однорідного крему.

Викласти частину крему на дно форми. Савоярді швидко занурити в каву на 1 секунду та викласти шаром. Чергувати шари печива та крему, завершити кремом.

Поставити десерт у холодильник мінімум на 3 години або на ніч для стабілізації. Перед подачею посипати какао-порошком.

