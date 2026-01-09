Завиванец с маком — классический рулет с фото

Рулет с маком. Фото: smachnenke.com.ua

Завиванец с маком получается нежным, ароматным и с идеальной маковой начинкой. Рецепт включает подготовку опары, тесто с дрожжами и легкое запаривание мака. Готовый рулет имеет золотистую корочку, нежную структуру и насыщенный вкус — отличный вариант для чаепития или праздничного стола.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

молоко — 125 мл.;

дрожжи — 10 г;

яйцо — 1 шт.;

сливочное масло — 40 г;

мука — 350 г;

сахар — 60 г;

ванильный сахар — 5 г;

соль — щепотка.

Для маковой начинки:

мак — 250 г;

манная крупа — 1 ст. л.;

сахар — 60 г;

ванильный сахар — 10 г;

яичный белок — 1 шт.

Для смазывания завиванца:

яичный желток — 1 шт.;

молоко — 1 ст. л.

Способ приготовления

Мак промыть и залить чистой водой примерно на 1 см выше его уровня, варить на среднем огне до полного испарения воды, около 45 минут. После этого добавить манную крупу, накрыть крышкой и оставить на 20 минут для запаривания. Добавить сахар и ванильный сахар, взбить блендером до однородности, затем добавить яичный белок и перемешать.

Маковая начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Дрожжи смешать с сахаром, добавить теплое молоко и ложку муки от общего количества, накрыть пленкой и оставить на 15 минут. Если на поверхности образуется пенная шапочка — опара готова.

Тесто и маковая начинка. Фото: smachnenke.com.ua

К опаре добавить яйцо, ванильный сахар, соль, растопленное масло и постепенно всыпать муку, замесить тесто. Переложить его в миску, смазанную маслом, и оставить подходить в теплом месте на 1,5 часа.

Приготовление рулета. Фото: smachnenke.com.ua

Тесто раскатать на рабочей поверхности в прямоугольный пласт толщиной около 0,5 см. Выложить начинку, отступая 1 см от краев, свернуть рулетом, накрыть полотенцем и оставить на 30 минут в теплом месте.

Рулет с маком. Фото: smachnenke.com.ua

Смазать рулет желтком с молоком, бока проколоть шпажкой. Выпекать в разогретой до 170 °C духовке 25-35 минут до золотистой корочки.

