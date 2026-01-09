Видео
Завиванец с маком — рецепт рулета + удачной начинки

Завиванец с маком — рецепт рулета + удачной начинки

Дата публикации 9 января 2026 03:04
Завиванец с маком — классический рулет с фото
Рулет с маком. Фото: smachnenke.com.ua

Завиванец с маком получается нежным, ароматным и с идеальной маковой начинкой. Рецепт включает подготовку опары, тесто с дрожжами и легкое запаривание мака. Готовый рулет имеет золотистую корочку, нежную структуру и насыщенный вкус — отличный вариант для чаепития или праздничного стола.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • молоко — 125 мл.;
  • дрожжи — 10 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сливочное масло — 40 г;
  • мука — 350 г;
  • сахар — 60 г;
  • ванильный сахар — 5 г;
  • соль — щепотка.

Для маковой начинки:

  • мак — 250 г;
  • манная крупа — 1 ст. л.;
  • сахар — 60 г;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • яичный белок — 1 шт.

Для смазывания завиванца:

  • яичный желток — 1 шт.;
  • молоко — 1 ст. л.

Способ приготовления

Мак промыть и залить чистой водой примерно на 1 см выше его уровня, варить на среднем огне до полного испарения воды, около 45 минут. После этого добавить манную крупу, накрыть крышкой и оставить на 20 минут для запаривания. Добавить сахар и ванильный сахар, взбить блендером до однородности, затем добавить яичный белок и перемешать.

приготування дріжджового рулету з ніжною маковою начинкою
Маковая начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Дрожжи смешать с сахаром, добавить теплое молоко и ложку муки от общего количества, накрыть пленкой и оставить на 15 минут. Если на поверхности образуется пенная шапочка — опара готова.

рецепт дріжджового рулету з ніжною маковою начинкою
Тесто и маковая начинка. Фото: smachnenke.com.ua

К опаре добавить яйцо, ванильный сахар, соль, растопленное масло и постепенно всыпать муку, замесить тесто. Переложить его в миску, смазанную маслом, и оставить подходить в теплом месте на 1,5 часа.

рецепт рулету з ніжною маковою начинкою
Приготовление рулета. Фото: smachnenke.com.ua

Тесто раскатать на рабочей поверхности в прямоугольный пласт толщиной около 0,5 см. Выложить начинку, отступая 1 см от краев, свернуть рулетом, накрыть полотенцем и оставить на 30 минут в теплом месте.

рецепт рулету з маковою начинкою
Рулет с маком. Фото: smachnenke.com.ua

Смазать рулет желтком с молоком, бока проколоть шпажкой. Выпекать в разогретой до 170 °C духовке 25-35 минут до золотистой корочки.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

десерт рецепт выпечка Украинская кухня рулет мак
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
