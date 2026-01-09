Завиванець з маком — класичний рулет з фото

Рулет з маком. Фото: smachnenke.com.ua

Завиванець з маком виходить ніжним, ароматним і з ідеальною маковою начинкою. Рецепт включає підготовку опари, тісто з дріжджами та легке запарювання маку. Готовий рулет має золотисту скоринку, ніжну структуру та насичений смак — відмінний варіант для чаювання або святкового столу.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

молоко — 125 мл.;

дріжджі — 10 г;

яйце — 1 шт.;

вершкове масло — 40 г;

борошно — 350 г;

цукор — 60 г;

ванільний цукор — 5 г;

сіль — дрібка.

Для макової начинки:

мак — 250 г;

манна крупа — 1 ст. л.;

цукор — 60 г;

ванільний цукор — 10 г;

яєчний білок — 1 шт.

Для змащування завиванця:

яєчний жовток — 1 шт.;

молоко — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Мак промити та залити чистою водою приблизно на 1 см вище його рівня, варити на середньому вогні до повного випаровування води, близько 45 хвилин. Після цього додати манну крупу, накрити кришкою і залишити на 20 хвилин для запарювання. Додати цукор і ванільний цукор, збити блендером до однорідності, потім додати яєчний білок і перемішати.

Макова начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Дріжджі змішати з цукром, додати тепле молоко і ложку борошна від загальної кількості, накрити плівкою і залишити на 15 хвилин. Якщо на поверхні утворюється пінна шапочка — опара готова.

Тісто та макова начинка. Фото: smachnenke.com.ua

До опари додати яйце, ванільний цукор, сіль, розтоплене масло і поступово всипати борошно, замісити тісто. Перекласти його у миску, змащену маслом, і залишити підходити в теплому місці на 1,5 години.

Приготування рулету. Фото: smachnenke.com.ua

Тісто розкачати на робочій поверхні у прямокутний пласт товщиною близько 0,5 см. Викласти начинку, відступаючи 1 см від країв, скрутити рулетом, накрити рушником і залишити на 30 хвилин у теплому місці.

Рулет з маком. Фото: smachnenke.com.ua

Змастити рулет жовтком з молоком, боки проколоти шпажкою. Випікати у розігрітій до 170 °C духовці 25–35 хвилин до золотистої скоринки.

