Десерт Легкість із яблук та шоколаду — швидкий низькокалорійний рецепт

Десерт "Легкість". Фото: smachnenke.com.ua

Десерт "Легкість" із яблук та чорного шоколаду підкорює простотою і ніжним смаком. Усього два інгредієнти, кілька хвилин приготування — і у вас готова корисна солодкість, яку можна смакувати навіть перед сном.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

яблука очищені — 650 г;

лимонний сік — 20 мл.

Для десерту:

яблучне пюре — 550 г;

чорний шоколад (65%) — 300 г.

Спосіб приготування

Яблука очистити від шкірки й серцевини, нарізати шматочками. Викласти у каструлю, додати лимонний сік і за бажанням трішки цукру. Тушкувати на повільному вогні 10–15 хвилин, поки яблука не стануть м’якими. Подрібнити блендером до однорідного пюре та залишити охолонути.

Шоколадний десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Шоколад поламати на шматочки та розтопити на водяній бані або в мікрохвильовці, постійно помішуючи, щоб він не пригорів. У мисці з’єднати тепле яблучне пюре з розтопленим шоколадом, перемішати до гладкої консистенції. Викласти масу у форму (24×14 см), застелену пергаментом, розрівняти поверхню лопаткою.

Шматок торта. Фото: smachnenke.com.ua

Поставити в холодильник мінімум на 4 години, а краще — на ніч, щоб десерт повністю застиг. Перед подачею вийняти з форми та нарізати порційними шматочками. Такий десерт виходить легким, ніжним і при цьому корисним — його можна їсти навіть пізно ввечері.

