Десерт "Легкість" з 2-х інгредієнтів, — можна їсти на ніч

14 вересня 2025 03:01
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Десерт Легкість із яблук та шоколаду — швидкий низькокалорійний рецепт
Десерт "Легкість". Фото: smachnenke.com.ua
Десерт "Легкість" із яблук та чорного шоколаду підкорює простотою і ніжним смаком. Усього два інгредієнти, кілька хвилин приготування — і у вас готова корисна солодкість, яку можна смакувати навіть перед сном.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яблука очищені — 650 г;
  • лимонний сік — 20 мл.

Для десерту:

  • яблучне пюре — 550 г;
  • чорний шоколад (65%) — 300 г.

Спосіб приготування

Яблука очистити від шкірки й серцевини, нарізати шматочками. Викласти у каструлю, додати лимонний сік і за бажанням трішки цукру. Тушкувати на повільному вогні 10–15 хвилин, поки яблука не стануть м’якими. Подрібнити блендером до однорідного пюре та залишити охолонути.

низькокалорійний рецепт десерту
Шоколадний десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Шоколад поламати на шматочки та розтопити на водяній бані або в мікрохвильовці, постійно помішуючи, щоб він не пригорів. У мисці з’єднати тепле яблучне пюре з розтопленим шоколадом, перемішати до гладкої консистенції. Викласти масу у форму (24×14 см), застелену пергаментом, розрівняти поверхню лопаткою.

шоколадний десерт без випічки
Шматок торта. Фото: smachnenke.com.ua

Поставити в холодильник мінімум на 4 години, а краще — на ніч, щоб десерт повністю застиг. Перед подачею вийняти з форми та нарізати порційними шматочками. Такий десерт виходить легким, ніжним і при цьому корисним — його можна їсти навіть пізно ввечері.

Наша добірка найпопулярнішим та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

какао десерт яблука рецепт низькокалорійний рецепт
