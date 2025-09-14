Десерт Легкость из яблок и шоколада — быстрый низкокалорийный рецепт

Десерт "Легкость". Фото: smachnenke.com.ua

Десерт "Легкость" из яблок и черного шоколада покоряет простотой и нежным вкусом. Всего два ингредиента, несколько минут приготовления — и у вас готова полезная сладость, которую можно есть даже перед сном.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

яблоки очищенные — 650 г;

лимонный сок — 20 мл.

Для десерта:

яблочное пюре — 550 г;

черный шоколад (65%) — 300 г.

Способ приготовления

Яблоки очистить от кожуры и сердцевины, нарезать кусочками. Выложить в кастрюлю, добавить лимонный сок и по желанию немного сахара. Тушить на медленном огне 10-15 минут, пока яблоки не станут мягкими. Измельчить блендером до однородного пюре и оставить остыть.

Шоколадный десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Шоколад поломать на кусочки и растопить на водяной бане или в микроволновке, постоянно помешивая, чтобы он не пригорел. В миске соединить теплое яблочное пюре с растопленным шоколадом, перемешать до гладкой консистенции. Выложить массу в форму (24×14 см), застеленную пергаментом, разровнять поверхность лопаткой.

Кусок торта. Фото: smachnenke.com.ua

Поставить в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на ночь, чтобы десерт полностью застыл. Перед подачей вынуть из формы и нарезать порционными кусочками. Такой десерт получается легким, нежным и при этом полезным — его можно есть даже поздно вечером.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.