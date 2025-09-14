Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Десерт "Легкость" из 2-х ингредиентов, — можно есть на ночь arrow

Десерт "Легкость" из 2-х ингредиентов, — можно есть на ночь

14 сентября 2025 03:01
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Десерт Легкость из яблок и шоколада — быстрый низкокалорийный рецепт
Десерт "Легкость". Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Десерт "Легкость" из яблок и черного шоколада покоряет простотой и нежным вкусом. Всего два ингредиента, несколько минут приготовления — и у вас готова полезная сладость, которую можно есть даже перед сном.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • яблоки очищенные — 650 г;
  • лимонный сок — 20 мл.

Для десерта:

  • яблочное пюре — 550 г;
  • черный шоколад (65%) — 300 г.

Способ приготовления

Яблоки очистить от кожуры и сердцевины, нарезать кусочками. Выложить в кастрюлю, добавить лимонный сок и по желанию немного сахара. Тушить на медленном огне 10-15 минут, пока яблоки не станут мягкими. Измельчить блендером до однородного пюре и оставить остыть.

низькокалорійний рецепт десерту
Шоколадный десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Шоколад поломать на кусочки и растопить на водяной бане или в микроволновке, постоянно помешивая, чтобы он не пригорел. В миске соединить теплое яблочное пюре с растопленным шоколадом, перемешать до гладкой консистенции. Выложить массу в форму (24×14 см), застеленную пергаментом, разровнять поверхность лопаткой.

шоколадний десерт без випічки
Кусок торта. Фото: smachnenke.com.ua

Поставить в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на ночь, чтобы десерт полностью застыл. Перед подачей вынуть из формы и нарезать порционными кусочками. Такой десерт получается легким, нежным и при этом полезным — его можно есть даже поздно вечером.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

какао десерт яблоки рецепт низкокалорийный рецепт
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации