Морквяний торт без яєць — простий та ароматний десерт з мінімумом цукру

Морквяний торт. Фото: smakuiemo.com.ua

Морквяний торт без яєць — це легкий і водночас насичений десерт, який підкорює ніжністю і ароматом. Завдяки моркві, апельсиновому мармеладу та крем-сиру бісквіт виходить вологим і пишним, а підсмажені горіхи додають текстури і смаку. Ідеально для домашніх свят і тих, хто стежить за калоріями.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

борошно — 130 г;

цукор (коричневий або білий) — 140 г;

розпушувач — 10 г;

сіль — ⅓ ч. л.;

мелена кориця — 2 г;

олія соняшникова — 80 мл;

апельсиновий фреш — 60 мл;

цедра одного апельсина;

морква терта — 250 г;

грецькі горіхи (підсмажені) — 150 г.

Для апельсинового мармеладу:

філе апельсина — 100 г;

апельсиновий фреш — 50 мл.;

цедра половини апельсина;

пектин NH — 4 г;

цукор — 40 г;

лимонна кислота — дрібка.

Для крему:

крем-сир — 250 г;

вершки (жирністю від 30%) — 100 мл.;

вершкове масло (82%) — 80 г;

цукрова пудра — 40 г.

Спосіб приготування

Змішати сухі інгредієнти: борошно, цукор, розпушувач, сіль і корицю. Горіхи подрібнити і додати до суміші. В окремій мисці змішати терту моркву з апельсиновим фрешем, олією та цедрою. Об’єднати сухі та вологі інгредієнти, перемішати до однорідної маси. Викласти тісто у форму, застелену пергаментом, і випікати при 170°C близько 50 хвилин. Остудити бісквіт, загорнути в плівку й залишити на ніч.

Морква та борошно. Фото: smakuiemo.com.ua

Ддя приготування апельсинового мармеладу зняти цедру та відділити філе апельсина, додати апельсиновий фреш і прогріти до 40°C. Змішати пектин з цукром, додати в масу, довести до кипіння і варити одну хвилину. Додати лимонну кислоту, перемішати і остудити.

Приготування торта. Фото: smakuiemo.com.ua

Для приготування крема збити крем-сир із м’яким вершковим маслом і цукровою пудрою до пишної маси. Влити вершки та продовжувати збивати до стійкої, але ніжної текстури.

Коржі та крем. Фото: smakuiemo.com.ua

Збірка торта: Розрізати бісквіт на три коржі. На перший корж викласти крем, додати шар мармеладу, накрити другим коржем.

Готовий торт. Фото: smakuiemo.com.ua

Повторити шари, третій корж змастити кремом і прикрасити по своєму смаку горіхами, карамелізованими фруктами або кумкватами. Поставити торт у холодильник на кілька годин для стабілізації.

Наша добірка найпопулярнішим та перевірених рецептів десертів на будь-який смак

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття.

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт.

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди.

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів.

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми.

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт.

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше.

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась