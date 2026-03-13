Морковный торт без яиц — простой и ароматный десерт с минимумом сахара

Морковный торт. Фото: smakuiemo.com.ua

Морковный торт без яиц — это легкий и одновременно насыщенный десерт, который покоряет нежностью и ароматом. Благодаря моркови, апельсиновому мармеладу и крем-сыру бисквит получается влажным и пышным, а поджаренные орехи добавляют текстуры и вкуса.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

мука — 130 г;

сахар (коричневый или белый) — 140 г;

разрыхлитель — 10 г;

соль — ⅓ ч. л.;

молотая корица — 2 г;

масло подсолнечное — 80 мл.;

апельсиновый фреш — 60 мл.;

цедра одного апельсина;

морковь тертая — 250 г;

грецкие орехи (поджаренные) — 150 г.

Для апельсинового мармелада:

филе апельсина — 100 г;

апельсиновый фреш — 50 мл.;

цедра половины апельсина;

пектин NH — 4 г;

сахар — 40 г;

лимонная кислота — щепотка.

Для крема:

крем-сыр — 250 г;

сливки (жирностью от 30%) — 100 мл.;

сливочное масло (82%) — 80 г;

сахарная пудра — 40 г.

Способ приготовления

Смешать сухие ингредиенты: муку, сахар, разрыхлитель, соль и корицу. Орехи измельчить и добавить к смеси. В отдельной миске смешать тертую морковь с апельсиновым фрешем, маслом и цедрой. Объединить сухие и влажные ингредиенты, перемешать до однородной массы. Выложить тесто в форму, застеленную пергаментом, и выпекать при 170°C около 50 минут. Остудить бисквит, завернуть в пленку и оставить на ночь.

Морковь и мука. Фото: smakuiemo.com.ua

Для приготовления апельсинового мармелада снять цедру и отделить филе апельсина, добавить апельсиновый фреш и прогреть до 40°C. Смешать пектин с сахаром, добавить в массу, довести до кипения и варить одну минуту. Добавить лимонную кислоту, перемешать и остудить.

Приготовление торта. Фото: smakuiemo.com.ua

Для приготовления крема взбить крем-сыр с мягким сливочным маслом и сахарной пудрой до пышной массы. Влить сливки и продолжать взбивать до устойчивой, но нежной текстуры.

Коржи и крем. Фото: smakuiemo.com.ua

Сборка торта: Разрезать бисквит на три коржа. На первый корж выложить крем, добавить слой мармелада, накрыть вторым коржом.

Готовый торт. Фото: smakuiemo.com.ua

Повторить слои, третий корж смазать кремом и украсить по своему вкусу орехами, карамелизированными фруктами или кумкватами. Поставить торт в холодильник на несколько часов для стабилизации.

