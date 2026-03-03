Видео
Шоколадный пирог без яиц — рецепт влажного брауни

Шоколадный пирог без яиц — рецепт влажного брауни

Дата публикации 3 марта 2026 03:04
Брауни без яиц — рецепт шоколадного пирога
Шоколадный пирог. Фото: smakuiemo.com.ua

Нежный шоколадный брауни без яиц станет идеальным десертом для любого случая. Сочная серединка и насыщенный вкус какао подчеркивают каждый кусочек. Глазурь можно приготовить из сметаны или постный вариант с водой и растительным маслом, что делает десерт универсальным и доступным для всех. 

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • манка — 1 ст. л.;
  • вишневый сок — 1 ст;
  • сахар — 1 ст. (если сок сладкий, можно меньше);
  • мука — 1 ст. л.;
  • какао — 3 ст. л. без горки;
  • масло — половина ст. л;
  • разрыхлитель — 2 ч. л. или сода 1 ч. л., погашенная уксусом;
  • щепотка соли;
  • по желанию — вишня, смородина, изюм или орехи.

Для глазури:

  • сметана — 2 ст. л.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • какао — 1 ст. л.;
  • сливочное масло — 1 ч. л.

Для постного варианта:

  • вода или сок — 2 ст. л.;
  • растительное масло — 1 ч. л.

Способ приготовления

Смешать манку, сахар и вишневый сок в глубокой миске, оставить на несколько минут для набухания манки, чтобы брауни получилось нежным и мягким. Добавить масло, щепотку соли, разрыхлитель и ванильный сахар, тщательно перемешать.

рецепт шоколадного пирога
Вишневый сок. Фото: smakuiemo.com.ua

Просеять муку и какао, постепенно добавлять в тесто до получения однородной консистенции. По желанию добавить вишню, орехи или изюм для подчеркивания шоколадного вкуса.

рецепт брауні без яєць
Приготовление теста. Фото: smakuiemo.com.ua

Вылить тесто в смазанную маслом форму диаметром около 20 см. Выпекать при температуре 180 °C до готовности, оставляя серединку слегка влажной.

домашній шоколадний пиріг
Шоколадное тесто. Фото: smakuiemo.com.ua

После остывания приготовить глазурь: смешать сметану, сахар, какао и сливочное масло, довести на медленном огне до однородности и покрыть теплый пирог.

шоколадний пиріг з вишневим соком
Шоколадный пирог. Фото: smakuiemo.com.ua

Для постного варианта заменить сметану водой или соком и добавить растительное масло. Дать глазури застыть, нарезать порционно и подавать.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

какао рецепт шоколадный кекс шоколадный торт шоколадный пирог
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
