Головна Смак Шоколадний пиріг без яєць — знадобиться 3 ст.л. какао

Шоколадний пиріг без яєць — знадобиться 3 ст.л. какао

Ua ru
Дата публікації: 3 березня 2026 03:04
Брауні без яєць — рецепт шоколадного пирога з фото та покроковим приготуванням
Шоколадний пиріг. Фото: smakuiemo.com.ua

Ніжний шоколадний брауні без яєць стане ідеальним десертом для будь-якого випадку. Соковита серединка та насичений смак какао підкреслюють кожен шматочок. Глазур можна приготувати зі сметани або пісний варіант з водою і рослинною олією, що робить десерт універсальним і доступним для всіх. Цей брауні швидко готується і виглядає на тарілці як справжній шоколадний шедевр.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • манка — 1 скл.;
  • вишневий сік — 1 скл.;
  • цукор — 1 скл. (якщо сік солодкий, можна менше);
  • борошно — 1 скл.;
  • какао — 3 ст. л. без гірки;
  • олія — половина скл.;
  • розпушувач — 2 ч. л. або сода 1 ч. л., погашена оцтом;
  • дрібка солі;
  • за бажанням — вишня, смородина, родзинки або горіхи.

Для глазурі:

  • сметана — 2 ст. л.;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • какао — 1 ст. л.;
  • вершкове масло — 1 ч. л.

Для пісного варіанту:

  • вода або сік — 2 ст. л.;
  • рослинна олія — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Змішати манку, цукор і вишневий сік у глибокій мисці, залишити на кілька хвилин для набухання манки, щоб брауні вийшло ніжним і м’яким. Додати олію, дрібку солі, розпушувач і ванільний цукор, ретельно перемішати.

рецепт шоколадного пирога
Вишневий сік. Фото: smakuiemo.com.ua

Просіяти борошно та какао, поступово додавати в тісто до отримання однорідної консистенції. За бажанням додати вишню, горіхи або родзинки для підкреслення шоколадного смаку.

рецепт брауні без яєць
Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

Вилити тісто у змащену маслом форму діаметром близько 20 см. Випікати при температурі 180 °C до готовності, залишаючи серединку злегка вологою.

домашній шоколадний пиріг
Шоколадне тісто. Фото: smakuiemo.com.ua

Після охолодження приготувати глазур: змішати сметану, цукор, какао та вершкове масло, довести на повільному вогні до однорідності та покрити теплий пиріг.

шоколадний пиріг з вишневим соком
Шоколадний пиріг. Фото: smakuiemo.com.ua

Для пісного варіанту замінити сметану водою або соком та додати рослинну олію. Дати глазурі застигнути, нарізати порційно та подавати.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
