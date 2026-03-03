Брауні без яєць — рецепт шоколадного пирога з фото та покроковим приготуванням

Шоколадний пиріг. Фото: smakuiemo.com.ua

Ніжний шоколадний брауні без яєць стане ідеальним десертом для будь-якого випадку. Соковита серединка та насичений смак какао підкреслюють кожен шматочок. Глазур можна приготувати зі сметани або пісний варіант з водою і рослинною олією, що робить десерт універсальним і доступним для всіх. Цей брауні швидко готується і виглядає на тарілці як справжній шоколадний шедевр.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

манка — 1 скл.;

вишневий сік — 1 скл.;

цукор — 1 скл. (якщо сік солодкий, можна менше);

борошно — 1 скл.;

какао — 3 ст. л. без гірки;

олія — половина скл.;

розпушувач — 2 ч. л. або сода 1 ч. л., погашена оцтом;

дрібка солі;

за бажанням — вишня, смородина, родзинки або горіхи.

Для глазурі:

сметана — 2 ст. л.;

цукор — 2 ст. л.;

какао — 1 ст. л.;

вершкове масло — 1 ч. л.

Для пісного варіанту:

вода або сік — 2 ст. л.;

рослинна олія — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Змішати манку, цукор і вишневий сік у глибокій мисці, залишити на кілька хвилин для набухання манки, щоб брауні вийшло ніжним і м’яким. Додати олію, дрібку солі, розпушувач і ванільний цукор, ретельно перемішати.

Вишневий сік. Фото: smakuiemo.com.ua

Просіяти борошно та какао, поступово додавати в тісто до отримання однорідної консистенції. За бажанням додати вишню, горіхи або родзинки для підкреслення шоколадного смаку.

Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

Вилити тісто у змащену маслом форму діаметром близько 20 см. Випікати при температурі 180 °C до готовності, залишаючи серединку злегка вологою.

Шоколадне тісто. Фото: smakuiemo.com.ua

Після охолодження приготувати глазур: змішати сметану, цукор, какао та вершкове масло, довести на повільному вогні до однорідності та покрити теплий пиріг.

Шоколадний пиріг. Фото: smakuiemo.com.ua

Для пісного варіанту замінити сметану водою або соком та додати рослинну олію. Дати глазурі застигнути, нарізати порційно та подавати.

