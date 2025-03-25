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Рецепт десерта із Франції за 5 хв — знадобиться 500 мл молока

25 березня 2025 03:10
Марина Євтягіна - Редактор
Ніжний французький десерт за 5 хвилин — знадобиться молоко
Ніжний десерт. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Цей французький десерт вразить вас своєю ніжністю та легкістю приготування. За всього 5 хвилин ви отримаєте смачний і оригінальний десерт, який стане прикрасою будь-якого столу. Основний інгредієнт — молоко, а результат перевершить усі очікування. 

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • апельсини — 2 шт.;
  • згущене молоко — 100 мл.;
  • молоко —  400 мл.;
  • цукор — 70 г;
  • вода — 100 мл.;
  • желатин — 30 г.

Спосіб приготування

Очистити апельсини від шкірки, нарізати кубиками та перекласти в миску. Додати згущене молоко та подрібнити блендером до однорідності. Влити молоко, ретельно перемішати віночком, потім додати харчовий барвник і знову розмішати.

рецепт десерта із Франції за 5 хв знадобиться 500 мл молока
Нарізані апельсини. Фото: smachnenke.com.ua

На суху сковороду висипати цукор, розтопити на невеликому вогні, постійно помішуючи, щоб вийшов сироп.

рецепт десерта із Франції за 5 хвилин знадобиться 500 мл молока
Тісто та апельсини. Фото: smachnenke.com.ua

Влити трохи води та продовжувати помішувати ще кілька хвилин. Готовий сироп перелити в силіконову форму, розподіляючи по краях за допомогою ложки.

рецепт десерта із Франції за 5 хв з молоком
Розтоплений цукор. Фото: smachnenke.com.ua

Желатин змішати зі водою, ретельно перемішати до однорідності і з'єднати з апельсиновою масою, розмішуючи віночком.

рецепт десерта із Франції за 5 хвилин з молоком
Приготування десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Вилити суміш у форму та прибрати в холодильник на 5 годин. Готовий десерт перекласти на тарілку та подавати.

рецепт простого десерта із Франції за 5 хвилин з молоком
Готовий десерт. Фото: smachnenke.com.ua

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