Ніжний французький десерт за 5 хвилин — знадобиться молоко

Рецепт десерта із Франції за 5 хв — знадобиться 500 мл молока
Цей французький десерт вразить вас своєю ніжністю та легкістю приготування. За всього 5 хвилин ви отримаєте смачний і оригінальний десерт, який стане прикрасою будь-якого столу. Основний інгредієнт — молоко, а результат перевершить усі очікування.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- апельсини — 2 шт.;
- згущене молоко — 100 мл.;
- молоко — 400 мл.;
- цукор — 70 г;
- вода — 100 мл.;
- желатин — 30 г.
Спосіб приготування
Очистити апельсини від шкірки, нарізати кубиками та перекласти в миску. Додати згущене молоко та подрібнити блендером до однорідності. Влити молоко, ретельно перемішати віночком, потім додати харчовий барвник і знову розмішати.
На суху сковороду висипати цукор, розтопити на невеликому вогні, постійно помішуючи, щоб вийшов сироп.
Влити трохи води та продовжувати помішувати ще кілька хвилин. Готовий сироп перелити в силіконову форму, розподіляючи по краях за допомогою ложки.
Желатин змішати зі водою, ретельно перемішати до однорідності і з'єднати з апельсиновою масою, розмішуючи віночком.
Вилити суміш у форму та прибрати в холодильник на 5 годин. Готовий десерт перекласти на тарілку та подавати.
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