Ніжний французький десерт за 5 хвилин — знадобиться молоко

Ніжний десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Цей французький десерт вразить вас своєю ніжністю та легкістю приготування. За всього 5 хвилин ви отримаєте смачний і оригінальний десерт, який стане прикрасою будь-якого столу. Основний інгредієнт — молоко, а результат перевершить усі очікування.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

апельсини — 2 шт.;

згущене молоко — 100 мл.;

молоко — 400 мл.;

цукор — 70 г;

вода — 100 мл.;

желатин — 30 г.

Спосіб приготування

Очистити апельсини від шкірки, нарізати кубиками та перекласти в миску. Додати згущене молоко та подрібнити блендером до однорідності. Влити молоко, ретельно перемішати віночком, потім додати харчовий барвник і знову розмішати.

Нарізані апельсини. Фото: smachnenke.com.ua

На суху сковороду висипати цукор, розтопити на невеликому вогні, постійно помішуючи, щоб вийшов сироп.

Тісто та апельсини. Фото: smachnenke.com.ua

Влити трохи води та продовжувати помішувати ще кілька хвилин. Готовий сироп перелити в силіконову форму, розподіляючи по краях за допомогою ложки.

Розтоплений цукор. Фото: smachnenke.com.ua

Желатин змішати зі водою, ретельно перемішати до однорідності і з'єднати з апельсиновою масою, розмішуючи віночком.

Приготування десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Вилити суміш у форму та прибрати в холодильник на 5 годин. Готовий десерт перекласти на тарілку та подавати.

Готовий десерт. Фото: smachnenke.com.ua

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