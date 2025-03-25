Нежный французский десерт за 5 минут — понадобится молоко

Нежный десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Этот французский десерт поразит вас своей нежностью и легкостью приготовления. Всего за 5 минут вы получите вкусный и оригинальный десерт, который станет украшением любого стола. Основной ингредиент — молоко, а результат превзойдет все ожидания.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

апельсины — 2 шт.;

сгущенное молоко — 100 мл.;

молоко — 400 мл.;

сахар — 70 г;

вода — 100 мл.;

желатин — 30 г.

Способ приготовления

Очистить апельсины от кожуры, нарезать кубиками и переложить в миску. Добавить сгущенное молоко и измельчить блендером до однородности. Влить молоко, тщательно перемешать венчиком, затем добавить пищевой краситель и снова размешать.

Нарезанные апельсины. Фото: smachnenke.com.ua

На сухую сковороду высыпать сахар, растопить на небольшом огне, постоянно помешивая, чтобы получился сироп.

Тесто и апельсины. Фото: smachnenke.com.ua

Влить немного воды и продолжать помешивать еще несколько минут. Готовый сироп перелить в силиконовую форму, распределяя по краям с помощью ложки.

Растопленный сахар. Фото: smachnenke.com.ua

Желатин смешать с водой, тщательно перемешать до однородности и соединить с апельсиновой массой, размешивая венчиком.

Приготовление десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Вылить смесь в форму и убрать в холодильник на 5 часов. Готовый десерт переложить на тарелку и подавать.

Готовый десерт. Фото: smachnenke.com.ua

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