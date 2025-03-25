Нежный французский десерт за 5 минут — понадобится молоко

Рецепт десерта из Франции за 5 мин — понадобится 500 мл молока
Этот французский десерт поразит вас своей нежностью и легкостью приготовления. Всего за 5 минут вы получите вкусный и оригинальный десерт, который станет украшением любого стола. Основной ингредиент — молоко, а результат превзойдет все ожидания.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- апельсины — 2 шт.;
- сгущенное молоко — 100 мл.;
- молоко — 400 мл.;
- сахар — 70 г;
- вода — 100 мл.;
- желатин — 30 г.
Способ приготовления
Очистить апельсины от кожуры, нарезать кубиками и переложить в миску. Добавить сгущенное молоко и измельчить блендером до однородности. Влить молоко, тщательно перемешать венчиком, затем добавить пищевой краситель и снова размешать.
На сухую сковороду высыпать сахар, растопить на небольшом огне, постоянно помешивая, чтобы получился сироп.
Влить немного воды и продолжать помешивать еще несколько минут. Готовый сироп перелить в силиконовую форму, распределяя по краям с помощью ложки.
Желатин смешать с водой, тщательно перемешать до однородности и соединить с апельсиновой массой, размешивая венчиком.
Вылить смесь в форму и убрать в холодильник на 5 часов. Готовый десерт переложить на тарелку и подавать.
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